Casa Corsini: le proposte di gennaio

Casa Corsini, il centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese, a Spezzano, affacciato sulla Piazza Falcone e Borsellino, prepara un gennaio di iniziative formative, caratterizzate da innovazione, ricerca e formazione personale in un’ottica di crescita anche professionale

Il 12, il 19 e il 26 gennaio, per i bambini, tornerà la Steam Robotica creativa, con contenuti e costi in fase di definizione.

Sabato 20 gennaio 2018, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, il copywriter con esperienze internazionali e scrittore Diego Fontana conduce un workshop dedicato allo storytelling, per rintracciare possibili fili rossi tra le storie e scoprirne le strutture. Guidati da maestri come Campbell, Vogler e McKee, affronterà draghi di carta, eroi del cinema e delle serie tv, e farà anche qualche incursione nell’universo delle pubblicità che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra società, per cominciare a comprendere che cosa è davvero una storia e da quali meccanismi è governata, traendo strumenti utili a costruire le proprie narrazioni.

Il workshop è aperto a chiunque, con particolare specificità per chi, per lavoro o per hobby, cerca strumenti per imparare a raccontare storie: autori, videomaker, comunicatori, copywriter, appassionati di cinema e di lettura. Partecipare costa 65 euro. Per insegnanti, coworker e studenti che si iscrivono entro il 31/12/2017, il contributo è di 60 euro.

Markethings è invece un format di casa Corsini che si terrà per quattro martedì, iniziando dal 23 gennaio, dalle ore 19 alle ore 21, con un contributo richiesto di 97 euro, 87 euro per i coworker di Casa Corsini, per chi porta un amico e per chi si iscrive entro il 31 dicembre. Ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza in imprenditori, lavoratori autonomi o aspiranti tali, che le attività di marketing hanno un impatto sull’economia dell’aziendale o del professionista che va oltre la comunicazione, la presentazione e l’immagine. Coordinatore del progetto è Francesco Boschetti, responsabile marketing e co-fondatore di VivaVoce.social, azienda che si occupa di amplificare il marketing di aziende e professionisti attraverso i social network.

Si ripete il ‘Corso di degustazione di vino’, cinque incontri cadenza settimanale che riproducono un viaggio nel mondo del vino, dedicato ad appassionati, futuri intenditori o amanti del buon bere, che desiderano scoprire cosa si cela dietro un calice, dal 1 Febbraio al 1 Marzo. Il corso completo ha un costo di 100 euro per 5 serate e degustazione di 15 vini. Chiusura iscrizioni: 12 gennaio 2018.

Ancora a Casa Corsini in gennaio si svolge ‘Goals for good’, un progetto di ricerca di carattere internazionale avviato in Italia, Inghilterra e Ungheria, realizzato in collaborazione con l’Università del Surrey (UK) e coordinato da un gruppo di 10 accademici internazionali esperti su tematiche quali benessere, felicità, economia e sostenibilità. E’ rivolto a lavoratori, con meno di 30 anni, che credono sia importante riuscire a definire in maniera concreta i propri obiettivi futuri. E’ un percorso di formazione gratuita, mirato a stimolare i partecipanti alla riflessione sul proprio benessere e felicità, la ricerca motivazionale e all’identificazione dei propri obiettivi di vita professionale e privata. Ciascun partecipante prenderà parte ad un totale di 3 seminari, della durata di 2 ore ciascuno, che si svolgeranno tra gennaio ed aprile 2018, in diverse città italiane. Il calendario degli incontri a Casa Corsini prevede tre date: 16 e 23 gennaio, 20 febbraio ore 18-20. Sul sito di Casa Corsini le informazioni su come registrarsi.