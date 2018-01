Volley: Canovi Coperture ad Empoli per continuare la striscia positiva

» Sassuolo - Sport

Archiviata la pausa natalizia, la Canovi Coperture Sassuolo è pronta per una nuova trasferta in terra toscana: domenica 7, con inizio gara alle 18.00, le neroverdi affronteranno Timenet Empoli, nel match valido per l’undicesima giornata di campionato.

Contro le giallonere, le ragazze di coach Barbolini andranno a caccia del quarto successo consecutivo per arrivare poi al meglio all’atteso e successivo big match contro la capolista San Lazzaro, in programma domenica 14 alla Consolata.

Le neroverdi – al momento seconde in classifica generale con sei punti di ritardo dalla Coveme ma con quattro lunghezze di vantaggio su San Giustino terzo – si troveranno di fronte una squadra il cui campionato è stato fino ad ora caratterizzato da alti e bassi, ma le toscane cercheranno sicuramente di dare filo da torcere alle sassolesi.