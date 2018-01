Nuovi lampioni, da lunedì riprende la sostituzione

» Sassuolo - Viabilità

Riprenderanno lunedì prossimo, 8 gennaio, i lavori di sostituzione degli apparati della Pubblica Illuminazione con i nuovi lampioni a led da parte della ditta Gemmo.

Di seguito il programma della settimana.

Lunedì 08/01/2018

Via Marco Polo, Piazza Palach, Via A. Vespucci, Via Frati Alta

Martedì 09/01/2018

Via due Madonne, Via Valle d’Aosta

Mercoledì 10/01/2018

Via 8 Maggio, Viale Monte Grappa, Via degli Edili, Via dell’Artigianato

Giovedì 11/01/2018

Via dei Fabbri, Via dei Tipografi, Via dei Falegnami, Via Valle d’Aosta

Venerdì 12/01/2018

Via degli Edili, Via Puglia, Via Istria, Via Castiglie

Saranno posizionati, all’inizio di ogni strada interessata, cartelli di divieto con su scritto di non parcheggiare in prossimità dei pali per permettere agli incaricati di posizionarsi con il cestello a fianco di ogni sostegno e avere lo spazio libero per lavorare ed evitare eventuali danni a macchine circostanti.

I divieti saranno posizionati già dal giorno precedente fino a fine giornata lavorativa.