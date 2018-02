“Amianto: dalla prevenzione primaria al risarcimento delle vittime”: sabato convegno a Soliera

» Bassa modenese - Salute

Amianto nell’acqua potabile, prevenzione primaria e risarcimento delle vittime: se ne discuterà a Soliera, sabato 10 febbraio alle ore 15:00, presso il Teatro-Cinema Italia. L’Osservatorio Nazionale Amianto risponde al sindaco di Soliera, nuovamente e ufficialmente invitato a partecipare ai lavori di sabato.

“Respingiamo al mittente qualsiasi contestazione di faziosità politica. La nostra associazione, Osservatorio Nazionale Amianto, non si presta a ‘strumentalizzazioni’, noi intendiamo tutelare la salute di tutti, anche del sindaco oltre che dei cittadini di Soliera e quindi auspico e sollecito un sano confronto, che ci potrà essere il prossimo 10.02.2018 nel corso dei lavori della conferenza provinciale amianto dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Nel corso della conferenza verranno presentati tutti i dati completi relativi alla presenza di amianto anche nella provincia di Modena e in particolare negli acquedotti, proprio in presenza del sindaco al fine di sviluppare un contraddittorio che sia il più proficuo. Abbiamo in corso una indagine epidemiologica per verificare l’incidenza della fibre di amianto sulla salute umana, con riferimento ai tumori del tratto gastrointestinale” dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

“L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche attraverso il presidente nazionale Avv. Ezio Bonanni – spiega la nota – ha invitato il sindaco di Soliera a intervenire alla conferenza in qualità di relatore contestando le sue dichiarazioni secondo le quali non ci sarebbe rischio amianto legato all’ingestione di acqua con le fibre di amianto.

Queste conclusioni sono state contestate dall’Avv. Ezio Bonanni per il fatto che con l’uso antropico l’acqua evapora e quindi le fibre si aerodisperdono e per di più anche la stessa ingestione, come detto, è riconosciuta come esposizione nell’ultima monografia IARC in materia di amianto”.