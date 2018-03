Volley, ottima prestazione del Cus Modena che si impone per 3-0 contro i padroni di casa del Cus Molise

» Modena - Sport

Ieri si è giocata a Campobasso la prima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Nazionali Universitari 2018 che si svolgeranno proprio nel capoluogo Molisano. Ottima prestazione del Cus Modena che si impone per 3-0 contro i padroni di casa del Cus Molise. I ragazzi di coach Parisi e Colucci partono con Pramarzoni e Carretti schiacciatori, Montorsi e Porta in diagonale, Morrone e Cornelio al centro e Iaia libero con Caffagni e Febbo pronti ad entrare in caso di bisogno.

Primo set che parte punto a punto fino al 8-8 poi i modenesi cambiano marcia e si portano sul 16-10 grazie a delle buone battute e ad un’attenta difesa. I canarini mantengo le distanze e chiudono il primo parziale 25-18.

Nel secondo set il Cus Modena si porta subito in vantaggio sul 7-3 e subito dopo sul 11-7, ma qualche imprecisione in cambio palla costringe coach Parisi a fermare il gioco sul 12 a 11 per Modena. Dopo il time out i ragazzi del Cus Modena riprendono in mano la partita portandosi avanti 20-12 e chiudendo il parziale 25-13.

Il terzo set viene condotto sempre dai canarini che a suon di break vincono 25-13 concedendo poco agli avversari.

Ora i ragazzi di coach Parisi si giocheranno l’accesso alle fasi finali il 27 Marzo in casa contro Cus Bari.