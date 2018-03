Il Corpo dell’Uomo della Sindone in San Petronio a Bologna

» Bologna - Mostre

L’opera in bronzo di Luigi Enzo Mattei, realizzata in occasione del Giubileo del 2000 e presentata la prima volta in Santo Stefano, la Sancta Jerusalem Bononiensis, dopo aver viaggiato per tre continenti, torna in esposizione a Bologna.

Lo scultore bolognese, legato alla nostra Basilica per le opere che vi ha realizzato negli anni ‒ la parete Dal Monte nella prima cappella della navata di destra, la Sacra Natività e la Porta dei Tre Papi davanti all’ingresso del Museo nella navata di sinistra ‒ ha lavorato alla figura dell’Uomo tratto dalla Sindone basandosi su ricerche scientifiche e artistiche, arrivando a una rappresentazione unica e senza precedenti per connotati e fedeltà all’originale.

In cammino verso la Santa Pasqua, da domenica 18 marzo alle ore 15.00 questa scultura che sembra conciliare arte, scienza e fede, destinataria di un riconoscimento Unesco, dovuto a sottoscrizione popolare, sarà in ostensione in San Petronio, nella Cappella di San Giacomo, navata di sinistra. Per i visitatori della terrazza panoramica un rilievo tratto dallo stesso calco campeggerà quale Imago Pietatis nel sottotetto della Basilica (ingresso da piazza Galvani), in un suggestivo allestimento realizzato dai Fabbricieri con la direzione artistica dell’architetto Elisabetta Bertozzi.

Come affermava il Cardinale Giacomo Biffi, “contemplando questo volto pacato, sublime, noi sentiamo che il vincitore è Lui. Lui che apparentemente si è fatto sconfiggere dalla morte, in realtà l’ha vinta, e sentiamo di essere coinvolti in questa vittoria”.