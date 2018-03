Scatta il week end giovanile, riflettori su minirugby, Under 16 e Giacobazzi Under 18

» Modena - Sport

Due giorni di sfide per le giovanili del Modena Rugby, in campo con minirugby e le doppie squadre Under 18 e Under 16. Il sipario di Collegarola si apre sabato, con la sfida delle 18 tra il Giacobazzi Under 18 Regionale di coach Rovina e il Noceto.

Domenica saranno di scena le altre, a partire dalle due Under 16, entrambe alle 11 a Modena: alla Sacca i biancoverdeblù regionali ospiteranno il Colorno, mentre a Collegarola i ragazzi dell’Elite, attualmente terzi in classifica, sfideranno il Rugby Parma con l’obiettivo di tenere il passo del duo di testa formato da Firenze e Cavalieri.

Lunch match per il Giacobazzi Modena Under 18 Elite, che alle 12.30 a Collegarola cercherà punti salvezza col Granducato, seconda forza del girone.

Torna in campo, tempo permettendo, anche il minirugby, che si fa in due in questa domenica ovale: torneo a Colorno per l’Under 12, raggruppamento a Reggio Emilia per Under 6, Under 8 e Under 10, entrambi con inizio alle 10.

Under 18 (girone Elite), 15a giornata: Medicei-Amatori Parma, Giacobazzi Modena-Granducato, Florentia-Cavalieri Prato Sesto, Romagna-Perugia, Costa Toscana-Reggio.

Classifica: Cavalieri Prato Sesto 60, Granducato 56, Amatori Parma 47, Medicei 40, Perugia e Florentia 35, Costa Toscana 34, Romagna 32, Reggio 10, Giacobazzi Modena 8.

Under 16 (girone Elite), 15a giornata: Firenze-Amatori Parma, Giacobazzi Modena-Rugby Parma, Lyons Valnure-Cavalieri Prato Sesto, Reno Bologna-Rugby Perugia, Livorno-Reggio.

Classifica: Firenze 62, Cavalieri Prato Sesto 59, Modena Rugby 1965 48, Livorno 41, Lyons Valnure 40, Rugby Parma 37, Reggio 36, Amatori Parma, Perugia 13, Reno Bologna 0.