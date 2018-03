A Fiorano l’ultima tappa della ‘Coppi e Bartali 2018’

» Fiorano - Sport

Domenica 25 marzo, dalle 10 alle 16, Fiorano Modenese ospiterà la partenza dell’ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, con la presenza di atleti di punta come il colombiano Carlos Alberto Betancur, l’inglese Simon Yates e l’olandese Bauke Mollema, Damiano Cunego.

Dalle ore 10, in piazza Ciro Menotti, si svolgeranno le operazioni preliminari con la firma del foglio di partenza e il concentramento auto al seguito, quindi il riscaldamento.

La grande novità di quest’anno è rappresentata proprio da questa quarta tappa: un’inedita cronometro individuale di 12,5 chilometri in salita con partenza da Fiorano Modenese ed arrivo al castello di Montegibbio, nel territorio di Sassuolo.

La partenza del primo corridore è prevista dal centro di Fiorano alle ore 12 e l’arrivo a Montegibbio dell’ultimo è alle ore 16.

La gara prevede solo pochi metri di pianura; dopo la partenza da piazza Ciro Menotti, gli atleti percorreranno via Vittorio Veneto, via Statale Est, via Flumendosa, via Statale e, in centro a Spezzano, svolteranno in via Nirano e la percorreranno superando Torre delle Oche, proseguendo poi per via Cerreto. La corsa continuerà sulla strada per Fazzano fino ad immettersi sulla Provinciale n. 20 per raggiungere Montegibbio.

Sarà un finale tutto da vivere che potrà stravolgere e ridisegnare la classifica generale, che vedrà il vincitore vestire la maglia “E-R vince lo sport”.

Saranno premiati anche il vincitore della classifica a punti, con la maglia Bianca Selle SMP, il miglior scalatore che riceverà la maglia verde SIDI; il miglior giovane che si aggiudicherà la maglia arancione Felsineo La Mortadella e il primo leader della Challenge Emilia Romagna che vestirà la maglia Beghelli.

Per consentire lo svolgimento della gara sono previste alcune modifiche alla viabilità, per cui si invita a prestare attenzione.

In particolare dalle ore 7 alle ore 16.30 sono chiuse al traffico con divieto di sosta (e rimozione forzata) via Vittorio Veneto, piazza Salvo d’Acquisto e piazza Martiri Partigiani Fioranesi. Sono chiuse al traffico via Machiavelli (parzialmente dal parcheggio scuole Ferrari a via Santa Caterina), via Santa Caterina (parzialmente da via del Cimitero a via Statale Est), via Messori, via Gramsci (da via Messori a via Vittorio Veneto), via Doria e via Silvio Pellico (parzialmente da via Mazzini a via Andrea Doria.

Dalle ore 11.00 alle ore 16.30 sono inoltre temporaneamente chiuse al traffico via Statale Est, via Flumendosa, via Statale, via Nirano I° e II° Tronco e via Cerreto fino a via Fazzano.

L’opportunità di poter ospitare un evento così vivace e prestigioso richiede un grande impegno organizzativo e può comportare anche qualche disagio. Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare i numeri 0536 833250 oppure 329 3191700.