Giovanili, il programma del fine settimana

» Modena - Sport

Dallo scontro diretto del Giacobazzi Modena Under 18 Elite all’inizio della stagione dei tornei del minirugby, non mancano i motivi d’interesse nel fine settimana giovanile del Modena Rugby 1965.

Il Giacobazzi Modena Under 18 Elite gioca d’anticipo e domani, sabato 24 marzo, sarà in campo alle 18 allo stadio Mirabello di Reggio Emilia per sfidare il Rugby Reggio, in una gara chiave in ottica salvezza. I ragazzi di Bigliardi, dopo la vittoria di prestigio di domenica scorsa con il Granducato, devono ripetersi per mantenere il margine di vantaggio acquisito sui rossoneri, attualmente ultimi in classifica.

Scenderanno in campo domenica tutte le altre, a partire dal minirugby, che si fa in due: a Collegarola è in programma un raggruppamento a cui parteciperanno le categorie Under 6, Under 8 e Under 12, a Milano spazio al 23° Torneo Capuzzoni, organizzato dal Rugby Milano, che vedrà Modena presente con cinque squadre (Under 6, Under 8, Under 9, Under 10 e Under 12).

Il primo torneo primaverile a cui prende parte il minirugby biancoverdeblù comincerà alle 9.30 e vedrà la partecipazione di oltre 1000 bambini, questo l’elenco completo dei club iscritti: Amatori&Union Rugby Milano, Asti Rugby Junior, UR Capitolina, CUS Milano Rugby, Valpolicella Rugby, Gispi Rugby Prato, Lyons Piacenza, Modena Rugby 1965, Parabiago, Petrarca Rugby, Rugby Parco Sempione, Valsugana Rugby, Verona Rugby, Benetton Treviso, Rugby Varese, CUS Pavia Rugby, Rugby Livorno, Experience School L’Aquila.

Sarà una domenica di rugby anche per l’Under 14, di scena a Piacenza per una doppia sfida: alle 10 la squadra Verde affronterà il Piacenza Rugby, alle 11 la squadra Blu giocherà con i Lyons. Gli ultimi a scendere in campo nel fine settimana saranno i ragazzi dell’Under 16 Elite, impegnati alle 17 di domenica in casa del Rugby Reggio.

Under 18 (girone Elite), 16a giornata: Amatori Parma-Costa Toscana, Cavalieri Prato Sesto-Medicei, Romagna-Granducato, Rugby Perugia-Florentia, Reggio-Giacobazzi Modena.

Classifica: Cavalieri Prato Sesto 65, Granducato 57, Amatori Parma* 48, Medicei 44, Costa Toscana 38, Perugia e Romagna 36, Florentia 35, Romagna 32, Giacobazzi Modena* 13, Reggio 11. *Una gara in meno.

Under 16 (girone Elite), 16a giornata: Amatori Parma-Livorno, Cavalieri Prato Sesto-Firenze, Reno Bologna-Rugby Parma, Rugby Perugia-Lyons Valnure, Reggio-Giacobazzi Modena.

Classifica: Firenze 67, Cavalieri Prato Sesto 63, Modena Rugby 1965 49, Livorno 45, Rugby Parma 41, Lyons Valnure 40, Reggio 37, Perugia 14, Amatori Parma 13, Reno Bologna 4.