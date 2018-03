Modifiche alla viabilità per la ‘Coppi e Bartali’, anche a Fiorano

» Fiorano - Viabilità

Domenica 25 marzo Fiorano Modenese ospiterà la partenza dell’ultima tappa a cronometro della Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Dalle ore 10, in piazza Ciro Menotti, si svolgeranno le operazioni preliminari; quindi, da mezzogiorno in poi, le partenze degli atleti per la cronoscalata Fiorano Modenese-Montegibbio, che saranno scaglionate a distanza di un minuto l’una dall’altra.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza che prevede modifiche a transito e sosta lungo le strade percorse dai ciclisti.

Sul tracciato che da piazza Ciro Menotti arriva al bivio di via Fazzano, percorrendo la Statale e poi via Nirano, il traffico è vietato in entrambe le direzioni dalle ore 10.30 alle ore 16.30. Sono di conseguenza chiusi tutti gli accessi delle strade che si immettono sul percorso. Sarà possibile soltanto attraversare la Statale o via Nirano, non percorrerle. L’attraversamento sarà regolato solo nei tratti dove è presente un agente di polizia municipale, nel breve tempo tra il passaggio di un atleta e l’altro.

Chi intende salire al Santuario deve farlo da via Santa Caterina, prendendo via Malmusi, via Brascaglia e via del Santuario, oppure da via del Ruvinello, partendo da Sassuolo. Dal Santuario si scende da via del Santuario solo verso via Gramsci.

Via Vittorio Veneto (da via Santa Caterina al municipio), vicolo Zanasi e via Avanzini non saranno accessibili con l’auto dalle ore 7 alle ore 16.30.

Nello stesso orario sono chiuse al traffico con divieto di sosta (e rimozione forzata) via Vittorio Veneto, piazza Salvo d’Acquisto e piazza Martiri Partigiani Fioranesi. Traffico interdetto anche in via Machiavelli (parzialmente dal parcheggio scuole Ferrari a via Santa Caterina), via Santa Caterina (parzialmente da via del Cimitero a via Statale Est), via Messori, via Gramsci (da via Messori a via Vittorio Veneto), via Doria e via Silvio Pellico (parzialmente da via Mazzini a via Andrea Doria).

Dalle ore 10.30 alle ore 16.30 sono chiuse al traffico via Statale Est, via Flumendosa, via Statale, via Nirano I° e II° Tronco e via Cerreto fino a via Fazzano.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare i numeri 0536 833250 oppure 329 3191700.