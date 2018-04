Play Festival del Gioco X edizione, dal 6 all’8 aprile 2018 alla Fiera di Modena

» Modena

Oltre 22 mila metri quadrati (l’equivalente di venti campi da tennis) dove immergersi con tutta la famiglia nel mondo dei giochi da tavolo con i grandi classici e le ultime novità; un padiglione “Kids” a misura di bambino con laboratori e attività interattive pensate per i più piccoli che con i loro genitori potranno sperimentare i nuovi prodotti concepiti anche per chi è in età d’asilo; il primo evento “business” in Italia dedicato esclusivamente agli attori professionali del gioco da tavolo con più di 200 iscritti e sale dedicate. Eventi straordinari per un’edizione speciale, la decima di Play-Festival del Gioco, la più grande manifestazione italiana dedicata al gioco da tavolo che in occasione del decimo compleanno porta in scena a ModenaFiere il 6,7 e 8 aprile 2018 l’edizione dei record con un ricco programma di appuntamenti e tantissime novità.

Dall’aggiunta di una giornata, che da due diventano tre, all’allestimento di Play Kids, dall’appuntamento Play Trade riservato agli operatori di settore al grande ritorno in Fiera dei LARP, i giochi di ruolo dal vivo. E poi l’unica qualificazione europea – ad oggi – del gioco di carte e dadi “Star Wars: Destiny” con partecipanti provenienti da più Paesi, i migliori esperti italiani di Edutainment che raccontano l’importanza dell’intrattenimento educativo, incontri e dibattiti sul tema “Gioco ed Errore”, straordinari eventi serali dedicati ai giochi di ruolo. Il tutto con un nuovo logo rivisitato dal fumettista Lorenzo Ceccotti e con il vecchio e vincente concetto fondante del Festival dalla sua nascita ad oggi, ovvero: entra, scegli, gioca.

Organizzato da ModenaFiere con le associazioni ludiche Club TreEmme, La Tana dei Goblin e Gilda del Grifone il Festival del Gioco più atteso in Italia – che nella scorsa edizione registrò 35 mila visitatori – in questi mesi ha arricchito il suo carnet dando vita alla ludoteca più grande d’Italia.

PLAY KIDS: LA CITTÀ DEI BAMBINI DOVE SI IMPARA A GIOCARE

Un padiglione di 2500 metri quadri che ospita giochi, laboratori e attività interattive dedicate anche ai più piccoli che potranno provare le ultime novità in un’atmosfera ludica irripetibile. “Play Kids” è stato concepito per permettere ai genitori, soprattutto neofiti, di avvicinare al mondo del gioco da tavolo i propri figli e si presenterà con tavoli, sedie e allestimenti tutto a portata di bambini. Tantissime le proposte in programma: dalla pista di trottole più lunga d’Italia a quella di 15 metri delle biglie a ciclotappo, dalle decine di attrezzature messe a disposizione dai LudoBus per i giochi di movimento e abilità alle centinaia di giochi da tavolo, dalle costruzioni con gli intramontabili mattoncini LEGO ai giochi in legno. E poi la Family Arena, in collaborazione con l’Associazione La Tana dei Goblin con tantissimi giochi da tavolo per famiglie, la scoperta degli antichi mestieri, le attività educative per avvicinare i bambini alla scienza.

“Tutte le attività e i giochi parleranno il linguaggio dei bambini – spiega Andrea Ligabue, direttore artistico di Play-Festival del gioco – Abbiamo concepito il nuovo padiglione Kids come un portale di accesso al gioco per coinvolgere sia i bambini, già a partire dai 2 anni, sia i loro genitori. Non occorrerà comunque nessuna esperienza specifica perché grazie al personale che spiegherà le regole, chiunque, dopo poche decine di secondi, potrà iniziare ad essere protagonista di Play giocando”. Tante le aziende che presenteranno le ultime novità mettendo a disposizione spazi, tavoli e personale per spiegare ad adulti e bambini i nuovi giochi.

LA CARICA DELLE NOVITÀ: DAI 70 ANNI DI TEX WILLER AI GIOCHI DI RUOLO EDUCATIVI, AL TEMA STORICO CHE SARÀ il ‘68

Con le ultime novità ci saranno anche i grandi classici, che non smettono mai di affascinare e stupire. Tex Willer – ad esempio – compie 70 anni e per celebrare l’anniversario della prima pubblicazione di uno dei fumetti italiani più letti e amati di sempre, a Play partirà ufficialmente la distribuzione del gioco da tavolo del leggendario cowboy con tutti i protagonisti della storica serie.

Sergio Bonelli Editore e Cranio Creations – rispettivamente casa madre del fumetto ed editrice del gioco in scatola – hanno scelto Play per presentare al largo pubblico “Fino all’ultima pallottola”, prima fedele riproposizione dei duelli e delle atmosfere western a colpi di dadi e imprevedibili pescate di carte dal mazzo. Un evento eccezionale a cui sarà dedicato uno stand con una decina di tavoli dove poter provare il gioco che dopo l’appuntamento di Modena sarà in distribuzione in tutti i negozi specializzati d’Italia. E al pubblico di Play è riservata anche un’altra sorpresa esclusiva, perché sabato 7 aprile (dalle 10,30 alle 16,30) il maestro dell’illustrazione Fabio Civitelli, matita storica di Tex da oltre 30 anni, firmerà le copie di “Fino all’ultima pallottola” di cui ha curato interamente la cornice grafica, dalle immagini sulla scatola alle carte e le plance contenute. Play inoltre ha pensato di festeggiare il suo decimo compleanno inventando un intero padiglione dedicato alla nuova frontiera del gioco nelle sue diverse sfaccettature: Independence Play. All’interno, interamente rinnovato nei contenuti e negli allestimenti, ci saranno: autori di giochi, illustratori e anteprime e poi anche realtà virtuale e nuove tecnologie. Andrà in scena a Play anche l’unica qualificazione europea del gioco di carte e dadi (“Star Wars: Destiny”) con partecipanti provenienti da più Paesi, inoltre ci sarà un’area tematica dedicata ai Gundam che festeggiano il 40esimo anniversario. E poi lo spettacolo dei LARP, i “Live Action Role-Playing” che tornano all’interno dei padiglioni di ModenaFiere dopo aver rappresentato, nelle scorse edizioni, il fiore all’occhiello del Fuorisalone con eventi distribuiti in varie zone della città.

Spettacolari gli appuntamenti previsti nelle serate di venerdì e sabato quando andranno in scena “L’Assalto al Fosso di Helm” di Avventure nella Terra di Mezzo e “7th Sea”, votato al Lucca Comics & Games come miglior gioco di ruolo per il 2017. A conferma del valore dei giochi nel campo della formazione, i migliori esperti italiani di Edutainment discuteranno dell’importanza dell’intrattenimento educativo come forma finalizzata sia ad educare che a divertire, con uno specifico approfondimento dedicato agli EDULarp, vale a dire i giochi di ruolo in versione educativa.Ma non saranno le uniche occasioni dedicate all’approfondimento che con il Fuorisalone da sempre accompagna gli eventi della Fiera con momenti di comunicazione dei saperi ludici, della ricerca sul gioco e sul giocare in ambito accademico e professionale. Il tema della Tavola Esagonale, il convegno in programma giovedì 5 aprile, sarà “Gioco ed errore” con l’obiettivo di esplorare la complessa relazione che lega la dimensione ludica a quella dell’errore raccogliendo testimonianze, sollecitando riflessioni, analizzando ricerche e sviluppando considerazioni sulla “scuola del fallimento” e sull’idea che il segreto del successo sia imparare a perdere. Non mancheranno, infine, riferimenti al periodo della storia italiana che quest’anno registra il cinquantesimo del 1968. Saranno cinque le originali proposte per provare sensazioni ed emozioni che hanno caratterizzato quel formidabile anno. Gli storici giochi da tavolo “Corteo” e “Sessantotto”, i wargame dedicati alla guerra in Vietnam e un gioco di ruolo dal vivo per conoscere i luoghi simbolo del ’68 della città di Modena.

PLAY TRADE: L’EVENTO BUSINESS DEDICATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

Si abbassa, fino quasi ad azzerarsi, la fascia di età di chi a Play può trovare il suo “tavolo di gioco” e si alza invece il livello di attrazione e interesse del Festival, sempre più punto di riferimento per tutti gli operatori del settore a cui gli organizzatori hanno dedicato un appuntamento ad hoc. Play Trade è il primo evento in Italia dedicato esclusivamente agli attori professionali del gioco da tavolo: un’intera giornata, venerdì 6 aprile, con oltre 20 incontri a tema e 5 sale dedicate per confrontarsi su presente e futuro del settore. “Si studieranno strategie economiche, si scopriranno nuovi talenti, si discuterà insomma di affari – sottolineano gli organizzatori – In passato a Play, come nelle altre Fiere, questi momenti di business erano estemporanei. Con Play Trade finalmente avranno un contenitore dedicato e una forma strutturata”. L’evento “business” di Play ad oggi ha già superato quota duecento iscritti con oltre venti case editrici presenti con una propria postazione per lo Speed Date, la formula che consente agli autori di illustrare in cinque minuti agli editori i loro nuovi prototipi. Il messaggio che arriva dal settore dei giochi da tavolo è chiaro: si cercano talenti per produrre nuovi prodotti perché gli appassionati crescono e sono a caccia di novità.

DOVE, QUANDO E COME ARRIVARE

Si parte venerdì 6 aprile dalle ore 14.00 alle ore 20.00, si prosegue sabato 7 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e si chiude domenica 8 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La sede è il quartiere fieristico di Modena. Per chi arriva in treno a Modena si consiglia l’autobus n. 9 della linea di trasporto urbana che collega la stazione ferroviaria al quartiere fieristico e viceversa (ogni 20 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi). Sabato 7 e domenica 8 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 20.30, sarà disponibile anche una navetta di collegamento tra Stazione e ModenaFiere

Per chi viaggia in auto l’uscita autostradale è Modena Nord, mentre le soluzioni per i parcheggi sono 2: lasciare l’auto nel parcheggio riservato su prenotazione acquistabile online all’indirizzo http://play2018.parkforfun.it/ o nello spazio visitatori al prezzo di 7 euro. Diverse le opzioni per l’acquisto dei biglietti. Sul web: abbonamento 3 giorni 30 euro, abbonamento 3 giorni bambini dai 4 ai 10 anni 8 euro. Biglietto intero venerdì 6 aprile 8 euro, intero per 1 giorno sabato 7 e domenica 8 12 euro: biglietto intero bambini dai 4 ai 10 anni 3 euro (esclusi costi di prevendita e commissioni di servizio).

Direttamente alla cassa: abbonamento 3 giorni 32 euro, abbonamento 3 giorni bambini dai 4 ai 10 anni 8 euro: biglietto intero venerdì 6 aprile 10 euro, sabato 7 e domenica 8 aprile 15 euro. Ridotto convenzioni (Conad) sabato e domenica 12 euro, ridotto convenzioni (Conad) venerdì 8 euro. I bambini dai 4 ai 10 anni pagano 3 euro (fino al giorno precedente a quello del compimento dell’undicesimo), ingresso gratuito fino ai 4 anni.

Per info su programma, orari e costi si rimanda al sito ufficiale dell’evento www.play-modena.it