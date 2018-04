Rugby: Giacobazzi in campo un tempo, poi i Medicei si prendono Collegarola

» Modena - Sport

Il Giacobazzi Modena si scioglie al primo sole primaverile di Collegarola e cede 52-13 ai Medicei. Il risultato è lo specchio di una partita che ha visto i biancoverdeblù competitivi solo nella prima frazione, chiusa sotto 19-8 per una meta tecnica subita allo scadere. Il colpo letale gli ospiti lo hanno inflitto ad inizio ripresa: due mete trasformate in 4 minuti e Modena domato.

Nel XV di partenza Salici si prende la 8 per il forfait di Cimardi (e le assenze per infortunio di Marco Venturelli e Covi), e fa cento in maglia biancoverdeblù. Dopo l’iniziale fase di studio la meta di Santi sblocca la gara al 13’ e dà la scossa ad un Giacobazzi fino a quel momento un po’ sopito. La squadra di Ivanciuc alza il baricentro ed entra stabilmente nella metà campo ospite. La meta non arriva, i primi punti sì grazie al piede di Michelini, che accorcia sul 5-3. Palla al centro e i Medicei colpiscono ancora con Cervellati, che trova il varco giusto e schiaccia in meta. Il Giacobazzi resta dentro alla partita e cresce alla distanza, costringendo i Cadetti ad arretrare. Poco dopo la mezz’ora arriva la meta che riaccende la speranza: Esposito è il più rapido ad uscire dalla mischia, finta lo scarico su Michelini e si tuffa in meta. Come accaduto dopo il piazzato di Michelini, i punti subiti danno la sveglia ai Medicei, che nel finale si buttano in attacco e concretizzano la pressione con una meta tecnica oltre il 40’.

Si ricomincia dal 19-8 per gli ospiti, ma l’avvio di ripresa è uno shock per il Giacobazzi,che in quattro minuti subisce due mete (doppietta di Elegi, trasformazioni di Petrangeli) e abbandona le velleità di rimonta. La ripresa resta saldamente in mano toscana e al 54’ Cervellati confeziona la sua doppietta. La meta di mischia di Righi allo scoccare dell’ora di gioco serve solo per l’orgoglio: nel finale sono ancora i Medicei a prendersi la scena con Kapai, prima su schema da touche, poi con un’azione personale conclusa sotto l’acca. Al fischio finale il tabellone dice 52-13 per i Medicei, che confermano il secondo posto in classifica, mentre il Giacobazzi incassa il 13° ko stagionale e resta al penultimo posto in classifica.

Giacobazzi Modena Rugby 1965- Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti 13-52

Marcature: 13’ meta Santi nt, 21’ cp Michelini, 23’ meta Cervellati tr Petrangeli, 34’ meta Esposito nt, 40’ meta tecnica Medicei; 41’ meta Elegi tr Petrangeli, 44’ meta Elegi tr Petrangeli, 54’ meta Cervellati tr Petrangeli, 60’ meta Righi nt, 69’ meta Kapai nt, 73’ meta Kapai tr Marucelli.

Giacobazzi Modena: Biskupec; Utini (62’ Pianigiani), Orlandi, Michelini, Petti; Silvestri (46’ Uguzzoni), Esposito (46’ Rovina); Salici, Venturelli L., Cojocari; Dormi, Stachezzini (65’ Furghieri); Milzani (41’ Righi), Gibellini (62’ Rodriguez), Faraone (70’ Malisano). All. Ivanciuc.

Medicei Cadetti: Marucelli; D’Alieso, D’Andrea (Logi), Petrangeli (Reale), Cervellati; Bartoli, Elegi (Gaito); Burattin (Bartolini), Di Donna (Meyer), Michelangnoli; Massimo (Biagini), Ferrami; Santi (Piccioli), Kapai, Zileri. All. Lo Valvo.

Arbitro: Filippo Vinci (Rovigo).

Note: Spettatori: 300 circa. Ammoniti: 32’ Burattin (Medicei), 40’ Salici (Modena). Calci: Michelini (Modena) cp 1/1, tr 0/2; Petrangeli (Medicei) tr 4/5, Marucelli tr 1/2. Risultato primo tempo: 8-19. Punti conquistati in classifica: Medicei 5, Modena 0.

Serie B (girone 2), Risultati 6^ giornata di ritorno: Giacobazzi Modena-Medicei 13-52 (0-5), Florentia-Romagna 19-14 (4-1), Civitavecchia-Rugby Parma 24-21 (5-1), Pesaro-Vasari Arezzo 72-0 (5-0), Amatori Parma-Bologna 1928 7-22 (0-5), Livorno-Rieti 59-12 (5-0).

Classifica: Pesaro 73, Medicei 65, Livorno 64, Bologna 1928 55, Romagna 43, Amatori Parma 42, Civitavecchia 36, Rieti, Florentia 32, Rugby Parma 31, Giacobazzi Modena 27, Vasari Arezzo 7.

Prossimo turno, 7^ giornata di ritorno (15/04/2018): Rugby Parma-Giacobazzi Modena, Bologna 1928-Florentia, Vasari Arezzo-Civitavecchia, Medicei-Pesaro, Romagna-Livorno, Rieti-Amatori Parma.

Serie C2. Vittoria di prestigio per la Cadetta del Giacobazzi Modena Rugby, che a Collegarola si impone 17-14 sulla capolista Rugby Guastalla. Nel primo tempo la meta di Casarini non basta e i reggiani vanno a riposo in vantaggio 7-5, ma nella ripresa i ragazzi di De Simone ribaltano il punteggio grazie alla meta di Torri, al bis di Casarini e ad una trasformazione di Pilati. Questo il XV schierato da coach De Simone: Torri; Barbolini (41’ Di Pascale), Moroni, Cremonini (41’ Pilati), Casarini; Bursi, Rossi; Maccaferri, Salardi, Vanzini (65’ Flores); Maiga (60’ Mariani), Parmeggiani; Flammia, Secchi, Zouhair (60’ Rizzi).