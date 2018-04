Nidi d’infanzia, anche a Maranello iscrizioni aperte sino al 20 aprile

» Maranello - Sociale

Sono aperte fino al 20 aprile le iscrizioni ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi del Comune di Maranello per l’anno educativo 2018-2019. I nidi d’infanzia sono un servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, si iscrivono i nati nel 2016, 2017 e i bambini che nasceranno entro il 30 giugno 2018. Le modalità di frequenza sono a tempo pieno, part-time e prolungamento orario, nei tre nidi Aquilone, Le Coccinelle e Virgilia.

La retta a carico dell’utente è direttamente proporzionale alla Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (Isee 2018) mentre la tariffa del prolungamento orario è fissa. E’ possibile usufruire anche del servizio “Il cestino dei tesori”, nuovo servizio educativo con affido che ha l’intento di far vivere ai bambini, da 1 a 3 anni, un’esperienza di socializzazione all’interno di un contesto di gruppo. Il servizio è attivo all’interno dei nidi d’infanzia, dalle 9 alle 12 per tre giorni a settimana secondo il calendario di apertura dei nidi. In questo caso la retta è strutturata secondo pacchetti di ingresso (8, 12, 24 o 36). Aperte anche le iscrizioni ai servizi integrativi come il Centro per Bambini e Famiglie “Biribicchio” (accoglie bambini da 1 a 3 anni, accompagnati da adulti, si iscrivono i bambini nati nel 2016 e 2017, funziona per gruppi che frequentano da settembre a luglio due volte alla settimana, presso il Centro per le Famiglie) e lo Spazio Primi Passi (il servizio, gratuito, si configura come un luogo di sostegno alla genitorialità ed è rivolto ai bambini 0/12 mesi, accompagnati dalla madre, si iscrivono i bambini nati nel 2018, funziona da settembre a luglio una volta alla settimana, presso il Centro per le Famiglie). Le iscrizioni al nido d’infanzia si possono effettuare compilando la domanda presso il Servizio Istruzione (Via Vittorio Veneto,9) durante un colloquio, previo appuntamento telefonico da fissare entro il 18 aprile (tel. 0536/240042). Le iscrizioni al Cestino dei Tesori e ai servizi Centro per Bambini e Famiglie e Primi Passi si possono effettuare compilando la domanda direttamente al Servizio Istruzione (Via Vittorio Veneto,9) senza appuntamento nei giorni ed orari di apertura (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00; giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30). Per informazioni: Servizio Istruzione Via Vittorio Veneto 9 tel. 0536 240.042.