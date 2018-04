Reggio Emilia: giovedi 12 aprile a teatro con Lifc Emilia

» Reggio Emilia - Salute - Teatro

La Lega Italiana Fibrosi cistica Emilia invita tutti giovedì 12 aprile 2018 alla rappresentazione teatrale “Doppia corsia d’amore” di M. Bartoli, presso il Teatro San Prospero di via Guidelli, 5 a Reggio Emilia. Parte del ricavato sarà devoluto in favore dei malati di Fibrosi Cistica.

Le situazioni comiche sono le medesime da quando esiste il teatro. Perché allora continuano a farci ridere? Oltre ai tantissimi motivi legati alla psicologia, alle tradizioni e ai fattori culturali, io credo che questo possa accadere perché la comicità era è e sarà sempre una scienza. Meccanismi perfettamente calibrati che aprono le porte della risata. Ed è perfettamente calibrata anche la vita, o meglio la doppia vita, del nostro protagonista Giorgio Bianchi.

Una commedia brillante e divertente, dove un taxista, bigamo, che riesce da diversi anni a vivere perfettamente con due famiglie seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, fino a quando accade l’imprevisto, che spezza i fili che sorreggono la storia. La doppia vita che conduce Giorgio Bianchi procede come due linee parallele perfettamente in asse, consapevole che potranno anche sfiorarsi ma mai si toccheranno. Questo fino al cortocircuito. Fino al momento perfettamente calibrato dal fato, dal caso. In questo punto inizia il comico, il distruttore, e il progetto si rompe. Da questo punto le linee cominciano ad avvicinarsi fino a toccarsi, intrecciarsi e annodarsi l’una all’altra senza più trovare più i suoi capi distinti portando alla resa i suoi protagonisti.

Sono previsti due spettacoli uno pomeridiano alle 16,00 e uno serale alle 21,00. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl.

Per info e prenotazioni rivolgersi a Donatella: chiamando al 0521-271087