Giovanili Modena Rugby, le Elite vogliono chiudere in bellezza

» Modena - Sport

Nella domenica ovale delle giovanili del Modena Rugby 1965, i riflettori saranno puntati sulle due Under 16 e sul Giacobazzi Under 18 Elite, tutte impegnate a Collegarola, e sull’Under 14, di scena nella tappa di SuperChallenge a Colorno.

A Collegarola si comincia con l’Under 16 Regionale, impegnata con il Ravenna RFC nella semifinale di ritorno della seconda fase promozione. Obiettivo dei biancoverdeblù è ribaltare il 17-10 subito in Romagna, fischio d’inizio alle 11.30.

Mezzogiorno di rugby per l’Under 16 Elite, che chiuderà il suo campionato ospitando il Rugby Perugia. I ragazzi di Calabrese vogliono vincere per tenere a distanza il Livorno, dietro di due lunghezze, e conservare il terzo posto in classifica.

Gli ultimi a scendere in campo alle 13.30 saranno i ragazzi del Giacobazzi Under 18, che devono vincere con Perugia per evitare di chiudere il torneo all’ultimo posto in classifica e sperare che Reggio non faccia lo stesso con la capolista Cavalòieri Prato.

Trasferta a Colorno per l’Under 14, che al torneo Farnese (quinta tappa del SuperChellenge) è chiamata a difendere il titolo conquistato un anno fa. La squadra di Ferraguti, inserita nel girone con Amatori Milano, Firenze e Varese, esordirà alle 10.

Under 18 (girone Elite), 18a giornata: Romagna-Amatori Parma, Medicei-Florentia, Giacobazzi Modena-Perugia, Granducato-Costa Toscana, Reggio-Cavalieri Prato Sesto.

Classifica: Cavalieri Prato Sesto 75, Amatori Parma 63, Granducato* 62, Medicei* 44, Costa Toscana 43, Perugia, Florentia 40, Romagna 37, Reggio 16, Giacobazzi Modena 14. *Una gara in meno.

Under 16 (girone Elite), 18a giornata: Reno Bologna-Amatori Parma, Firenze-Lyons Valnure, Modena Rugby 1965-Rugby Perugia, Rugby Parma-Livorno, Reggio-Cavalieri Prato Sesto.

Classifica: Firenze 73, Cavalieri Prato Sesto 72, Modena Rugby 1965 57, Livorno 55, Rugby Parma, Lyons Valnure 46, Reggio 42, Perugia, Amatori Parma 14, Reno Bologna 4.