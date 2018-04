Il Giacobazzi Under 18 vince e raggiunge i barrage

» Modena - Sport

Vittoria e sorpasso all’ultima giornata per il Giacobazzi Modena Under 18 Elite. A Collegarola la squadra di Bigliardi batte 10-8 il Perugia e scavalca in classifica Reggio, evitando la retrocessione diretta al girone regionale. Gara bloccata e carica di tensione, decisa a tre minuti dalla fine da un piazzato di Caiti, dopo che nel primo tempo la meta di Morelli trasformata dallo stesso Caiti aveva illuso i geminiani, poi rimontati. “Complimenti ai ragazzi che non hanno mai smesso di credere nella salvezza. – ha commentato Giovanni Bigliardi, tecnico del Giacobazzi Modena Under 18 – Nonostante le difficoltà e le tante sconfitte, la squadra non ha mai mollato e ha raggiunto questo meritato traguardo”.

La domenica di Collegarola era cominciata con la battuta d’arresto dell’Under 16 Regionale, superata 22-5 dal Ravenna Rfc, mentre ha mandato in archivio la stagione con una vittoria l’Under 16 Elite, che si è imposta con un largo 40-7 sul Rugby Perugia e ha chiuso il torneo al terzo posto in classifica.

Terzo posto e finale Superchallenge più vicina per l’Under 14, che a Colorno, nella quinta tappa del torneo riservato ai top team della categoria, ha conquistato il gradino più basso del podio. Nella fase preliminare, la squadra di Ferraguti ha impattato 7-7 con Varese, ha superato 15-0 Firenze e 5-3 l’Amatori Milano, chiudendo in testa il girone. In semifinale è arrivata l’unica sconfitta di giornata, 5-0 con Verona, e nella finale per il terzo posto il successo per 26-12 sul Cus Milano. Nella classifica parziale del Superchallenge i biancoverdeblù sono ottavi, in piena corsa per la tappa finale del 27 maggio.

Under 18 (girone Elite), Risultati 18a giornata: Romagna-Amatori Parma 12-31 (0-5), Medicei-Florentia 20-19 (5-1), Giacobazzi Modena-Perugia 10-8 (4-1), Granducato-Costa Toscana 46-14 (5-0), Reggio-Cavalieri Prato Sesto 13-14 (1-4).

Classifica: Cavalieri Prato Sesto 79, Granducato 72, Amatori Parma 68, Medicei 49, Costa Toscana 43, Perugia, Florentia 41, Romagna 37, , Giacobazzi Modena 18, Reggio 17.

Under 16 (girone Elite), Risultati 18a giornata: Reno Bologna-Amatori Parma 22-0 (4-0), Firenze-Lyons Valnure 50-12 (5-0), Modena Rugby 1965-Rugby Perugia 40-7 (5-0), Rugby Parma-Livorno 19-24 (1-5), Reggio-Cavalieri Prato Sesto 8-38 (0-5).

Classifica: Firenze 78, Cavalieri Prato Sesto 77, Modena Rugby 1965 62, Livorno 60, Rugby Parma 47, Lyons Valnure 46, Reggio 42, Perugia, Amatori Parma 14, Reno Bologna 8.

(Sara Bonfiglioli)