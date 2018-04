» Sassuolo

La Canovi Coperture ospita Timenet Empoli nella 24esima giornata. Panariagroup al fianco delle neroverdi nel finale di stagione.

È Timenet Epoli Pallavolo l’ostacolo tra la Canovi Coperture Sassuolo e la settima vittoria consecutiva nel campionato di B1 femminile. Domenica alle 18 le ragazze di Enrico Barbolini riceveranno tra le mura amiche della Consolata la formazione toscana targata Timenet Empoli, posizionata a metà classifica con 29 punti.

Per le neroverdi, sempre seconde in classifica generale a meno due da San Lazzaro, l’obiettivo sarà quello di confermare ancora una volta l’imbattibilità casalinga che dura dall’inizio del campionato: di fronte si troveranno una formazione ostica, che all’andata aveva dato filo da torcere a Crisanti e compagne, che si erano poi imposte al tie break.

Come sempre, occhi puntati anche sulla capolista Coveme San Lazzaro: anche le bolognesi affronteranno una squadra toscana e sabato saranno ospiti dell’altrettanto ostico Videomusic Castelfranco Di Sotto, ancora in corsa per la zona Play Off.

Nel prossimo turno di campionato, poi, andrà in scena l’atteso scontro diretto tra Canovi e Coveme, che decreterà, presumibilmente, chi tra le due conquisterà la promozione diretta in A2.

Il penultimo turno casalingo è anche l’occasione per annunciare il nuovo accordo tra Canovi Coperture Sassuolo e Panariagroup Industrie Ceramiche, gruppo leader nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Con oltre 1.700 dipendenti e 6 stabilimenti produttivi, Panariagroup ha sempre strizzato l’occhio al mondo dello sport: al pluriennale impegno nel mondo del ciclismo professionistico, si sono aggiunte negli anni esperienze a carattere più locale e vicine al territorio.

Dopo aver sposatoil Sassuolo Calcio, di cui è uno dei principali sponsor da qualche anno, Panariagroup ha scelto di supportare la Canovi Coperture Sassuolo ed il suo progetto di riportare in città la pallavolo di Serie A e accompagnerà le ragazze di Enrico Barbolini in questo finale di stagione.