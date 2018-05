Maggio Fioranese 2018: il programma di sabato 12 maggio

» Fiorano

La giornata di sabato 12 maggio sarà ricca di cultura, mercati, natura, arte e musica.

Si inizia alle 16.00 con i laboratori didattici gratuiti “Salse in Piazza al Maggio Fioranese” organizzati in piazza Ciro Menotti per conoscere con alcuni esperti tutte le aree protette vicino a noi e le meravigliose opportunità che possono offrirci. Per info: salse.nirano@fiorano.it. La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia.

Dalle 18 alle 24 torna a Fiorano uno dei mercati più apprezzati per qualità e varietà, ovvero il mercato “Versilia Forte dei Marmi”, che proseguirà anche domenica dalle 8 alle 22. Durante tutto il fine settimana, in Piazza Ciro Menotti, saranno presenti stand di associazioni del territorio nel corso di tutto il pomeriggio.

Dalle 16 alle 21, presso Villa Cuoghi, si svolgerà il “PERCORSO PINUCCIO SCIOLA, LE PIETRE RACCONTANO”, iniziativa promossa dal Circolo Nuraghe dedicata alla figura del noto scultore Pinuccio Sciola, che si pone l’obiettivo primario di valorizzare le sue opere, già presenti nel territorio comunale dal 1998, attraverso un percorso finalizzato a rinnovare il legame di Sciola, uomo e artista, con il Comune di Fiorano e la comunità fioranese a due anni dalla morte. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16.00 presso Villa Cuoghi, sede del Circolo Nuraghe, via Gramsci 32, le musiche con le pietre sonore di Sciola, la lettura di testi dedicati all’artista, la partenza tutti insieme per il percorso a piedi tra le sculture del territorio, l’inaugurazione di due murales e infine il ritorno al Circolo per uno spuntino a base di prodotti sardi. La passeggiata sarà allietata da lettura di poesie con accompagnamento musicale. Sempre dalle 16 alle 21 al Teatro Astoria verranno proiettati filmati sull’artista.

Dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, la Casa delle Arti “Vittorio Guastalla” ospiterà l’inaugurazione della collettiva degli artisti associati “Opere d’Arte Double Faces”, a cura dell’Associazione Arte e Cultura.

Non manca però anche l’aspetto religioso: in Piazza Casa del Popolo alle 18.30 avrà inizio la processione lungo il percorso delle beatitudini che giungerà fino al Santuario, dove alle 19 il Vescovo Giuseppe Verucchi celebrerà la Santa Messa.

Gli spettacoli della giornata troveranno il loro culmine nel concerto di Iskra Menarini, storica corista e collaboratrice di Lucio Dalla, in Piazza Ciro Menotti alle 21.30, dal titolo “Da Caruso ad Iskra, un viaggio nell’anima”.

E’ possibile usufruire di 2 stand gastronomici nelle serate di sabato e domenica: uno presso Piazza Martiri Partigiani Fioranesi e uno presso il Centro Commerciale, rispettivamente a cura del’A.V.F. e del V.I.M. Inoltre sabato sera la parrocchia organizza uno stand gastronomico al centro parrocchiale e domenica dalle 18.30 un apericena al Salone del Pellegrino, con infiorata sul piazzale del Santuario, che sarà chiuso al traffico.

Sempre presente presso il Centro Commerciale di Fiorano il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani. I più piccoli possono divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Durante tutto il weekend, in occasione del "Maggio delle Vedute", saranno visitabili ben sei mostre: l'installazione di pannelli a cura dell'Associazione Artevie nelle aree verdi circostanti il BLA e il Municipio di Fiorano (visitabile durante tutto il mese di maggio), la personale di Beatrice Zagato "Così Vedendo", presso la sala al primo piano del Palazzo Astoria a cura di Tina De Falco, la mostra fotografica "Vedere Emozioni" di Angelo e Luca Nacchio, all'interno della Saletta Civica al piano terra del Palazzo Astoria, e la mostra fotografica "Obiettivo Zero" a cura dell'associazione ACAT presso il foyer del Teatro Astoria. In via Vittorio Veneto sarà invece possibile ammirare "Vedere a colori", monocromie fioranesi in collaborazione con il Circolo Nuraghe.