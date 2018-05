Modena porta l’Europa al Giro d’Italia

» Cronaca

Anche l’Europa partecipa al Giro d’Italia 2018. Lungo tutto il percorso del Giro, infatti, un camper con i colori dell’Unione europea si unirà alla carovana dei ciclisti per informare e sensibilizzare i cittadini e gli appassionati di sport sulle politiche Ue a vantaggio dei territori.

Ad animare le due tappe emiliano-romagnole del Giro, la numero 12 da Osimo a Imola e la 13 in partenza da Ferrara, che attraverseranno la regione giovedì 17 e venerdì 18 maggio, sono i Centri Europe Direct di Modena e Emilia-Romagna: durante le soste della carovana gli operatori dei Centri saliranno sul camper blu della Commissione Europea organizzando piccoli eventi e incontri con i protagonisti locali beneficiari dei fondi europei.

Diversi gli appuntamenti in programma con il camper della Ue: giovedì 17 maggio a Savignano sul Rubicone, in piazza Borghesi, alle 13.20; a Forlì, in piazza della Vittoria, alle 14.20; a Faenza, in viale Tolosano, alle 14.55 e infine a Imola per l’arrivo di tappa all’Autodromo. Venerdì 18 maggio l’appuntamento è invece alla partenza della tappa diretta in Veneto, in piazza Trento e Trieste intorno alle 11.

“Unire sport e cultura nell’anno europeo del patrimonio culturale che si celebra quest’anno è un’ottima idea – commenta Andrea Bosi, assessore all’Europa del Comune di Modena – soprattutto in un evento seguito da tantissimi italiani ed emiliano-romagnoli come il Giro d’Italia. C’è tanto bisogno di comunicare ai cittadini un sentimento di vicinanza ai loro problemi e le istituzioni europee bene hanno fatto a seguire una manifestazione sportiva tanto popolare cogliendo l’occasione per informare i cittadini sulla ricaduta concreta sui territori dei finanziamenti europei, nella speranza di riuscire, insieme, a costruire un’identità europea più forte. Il nostro Centro Europe Direct di piazza Grande sarà presente in tutte le tappe emiliano-romagnole”.

Sul sito https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it è possibile seguire le tappe del Giro e trovare informazioni sui progetti europei. Tutte le attività dei Centri Europe Direct si trovano invece sui siti www.comune.modena.it/europe-direct per Modena e www.assemblea.emr.it/europedirect per il Centro dell’Emilia Romagna.