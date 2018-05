Per la gelateria una procedura aperta più vantaggiosa

» Fiorano

Il Comune di Fiorano Modenese ha indetto una procedura aperta, a seguito di gara deserta, per assegnare in concessione uno spazio nel centralissimo Palazzo Astoria, affacciato su Piazza Ciro Menotti, da destinarsi a produzione e vendita di prodotti di gelateria artigianale.

Viene confermata la durata della concessione a sei anni, rinnovabile per altri sei, con un canone annuo a base di gara di 4.800, ridotto rispetto ai 6.000 del primo bando.

La gelateria avrà a disposizione l’ambiente di mq 53 per la produzione e vendita, oltre a un deposito al piano interrato di 19 mq. Insieme al Caffè del Teatro, per il quale è in corso la procedura di affidamento, insieme all’attività del teatro con 180 aperture all’anno, insieme al vicino Bla, con migliaia di presenze mensili, soprattutto giovani, la gelateria contribuirà ad offrire alla cittadinanza opportunità di socializzazione e condivisione degli spazi pubblici, oltre a valorizzare il patrimonio comunale.

Sono ammessi tutti i soggetti singoli, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, ecc., in regola con i requisiti di idoneità professionale.

Le domande di partecipazione, redatte nelle modalità e con le condizioni previste dall’avviso pubblicate sul sito comunale, dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 maggio.

Quello della gelateria in centro è un servizio richiesto dai Fioranesi e per questo il comune ha voluto adottare la procedura aperta. Come spiega il sindaco Francesco Tosi: “Abbiamo adottato e stiamo adottando una serie di misure per migliorare le condizioni del centro di Fiorano: abbiamo già introdotto agevolazioni Tari per gli esercizi commerciali del centro, con significativi abbattimenti dei costi; sta per uscire un bando che riconosce contributi a fondo perduto ai proprietari che vogliano ristrutturare; riconosce contributi a fondo perduto per chi intende aprire un nuovo esercizio; è in atto la progettazione esecutiva del rifacimento di Via Vittorio Veneto per ‘abbellire’ il centro e migliorare la viabilità. Vorremmo assolutamente che aprisse una gelateria artigianale di qualità nella piazza centrale e per questo mettiamo a disposizione il locale libero a piano terra del palazzo Astoria. Il primo bando per la gelateria è mandato deserto: invito le associazioni di categoria e tutti i cittadini a diffondere l’informazione di questa possibilità. Collaboriamo tutti affinché questa gelateria sia aperta”.