Chef Mascia del San Domenico di Imola con Gordon Ramsay per beneficenza

Un connubio d’eccellenza a sostegno della beneficienza. È la serata “Gordon Ramsay & Friends”, evento culinario a sostegno della Gordon & Tana Ramsay Foundation, che si è rinnovato anche quest’anno con la seconda edizione. Tra gli chef protagonisti Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola (2 stelle Michelin) che ha proposto un percorso gastronomico insieme al patron della serata Gordon Ramsay (7 stelle Michelin), a Carlo Cracco (1 stella Michelin) e a Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin). Gli chef, per la prima volta insieme in cucina, sono stati protagonisti di un incontro unico nel suo genere.

Lo chef del San Domenico ha proposto per l’occasione un primo piatto esaltando la qualità, tra sapori e profumi, degli ingredienti: riso mantecato all’olio extra vergine di oliva con crema di piselli, spugnole e sugo di arrosto.

Durante il periodo estivo lo chef Massimiliano Mascia trasferirà la filosofia del San Domenico di Imola nel cuore del Forte Village con la Terrazza San Domenico. Una location suggestiva, affacciata sul mare Mediterraneo e sotto le stelle del cielo sardo che accoglierà gli ospiti nei mesi di luglio e agosto.

Alla Terrazza San Domenico, lo chef Mascia, affiancato da parte dello staff proveniente proprio dalla cucina di Imola, proporrà agli ospiti del Forte Village alcuni grandi classici del San Domenico, come l’Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Il menù sarà arricchito da piatti estivi pensati proprio per valorizzare la stagionalità delle materie prime e la vicinanza al mare. Infine, non mancheranno la pasta fresca, la pasta ripiena, ma anche la classica piadina romagnola per portare la passione e la vitalità dell’Emilia Romagna in Sardegna.

(foto in alto: Gordon Ramsay & Friends 2018 – Mascia, Ramsay, Mancino, Cracco – in basso Mascia e Ramsay)