“Insieme per un sorriso” compie 12 anni e porta risate, musica e ricerca in Appennino

» Appennino Modenese

Spegne 12 candeline l’iniziativa “Insieme per un sorriso ed un futuro di speranza”, la kermesse organizzata da BambinInsieme e Spettacoli Pro a favore di Admo e Aseop, con il sostegno, tra gli altri, di Lapam Confartigianato e Bper. Come ogni anno saranno tanti i comici che si esibiranno a titolo gratuito in Appennino per raccogliere fondi e per sensibilizzare sui temi della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche pediatriche. In particolare i fondi raccolti andranno a sostenere il progetto ‘La casa di Fausta’ di Modena.

Il programma è, come ogni anno, particolarmente ricco e dopo l’antipasto a Riolunato con i primi spettacoli al Luna Rio, entra nel vivo tra fine luglio e agosto.

In questi giorni, da venerdì 27 a domenica 29, ‘Insieme per un sorriso’ è alla Festa della Trebbiatura a S.Michele: venerdì 27 alle 21 Diesel Engine Boneshaker, sabato 28 alle 21 Igor Braglia Group e domenica 29, sempre alle 21, il comico Andrea Vasumi. Venerdì 3 agosto, poi, a Pievepelago in piazza Vittorio Veneto alle 21 è la volta di Maurizio Lastrico con Radio FM, mentre domenica 5 agosto alle 21, sempre a Pieve nella stessa piazza, ‘DO RE MI Fausta, Voci della Montagna’ con il coro della Valle del Pelago, il coro Folk Santannapelago, Fabio Santi e Giulia Bernardi.

Martedì 7 agosto alle 20 ci si sposta a Sestola, in piazza della Vittoria, per ‘Pieroinfiore live e ancora il comico Andrea Vasumi. Gran finale il 31 agosto a Fanano, in piazza Corsini dove, alle 21, si esibiranno Marco BAZ Bazzoni e i Reo Carlas.

Nei giorni degli spettacoli, come detto, saranno raccolti fondi (grazie alle offerte libere e ai volontari che lavoreranno negli stand gastronomici), ci saranno interventi sulla ricerca e si sensibilizzerà (anche grazie all’Ausl) sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. I comici e i gruppi musicali partecipano tutti a titolo gratuito, per amore di questa manifestazione e dei suoi scopi.