‘50 Pensierini 5 anni dopo’: aperitivo con l’autore domenica a Castelvetro

» Letteratura - Vignola

Domenica 16 settembre 2018, alle ore 18, nell’ambito della 51° Sagra dell’uva e del lambrusco Grasparossa di Castelvetro, con ingresso libero, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’Edicola Casetta ha organizzato, con i prodotti dell’Azienda Agricola Roli e del Forno Pasticceria La Rocca, un aperitivo con l’autore per presentare il libro ‘50 pensierini 5 anni dopo’, Incontri Editrice.

Il giornalista Guglielmo Leoni intervista l’autore, il giornalista Alberto Venturi che, da cinque anni, ogni mattina pubblica sul proprio profilo Facebook un ‘Pensierino del mattino’, nel quale tratta, in modo sintetico, tematiche di attualità, dalla politica a questioni di varia umanità. Non è e non vuole essere un influencer, ma un amico che condivide, con chi è già sveglio, una falistra, talvolta capace di accendere un approfondimento e diventare ragionamento.

“Sono crollato sotto il peso di due pagine intere de La Repubblica dedicate al delitto di Garlasco, con rias­sunto delle puntate precedenti, tavole e prospetti. Manca solo il plastico vespiano in omaggio, tipo uovo Kinder, da montare a casa” è l’incipit del primo e “La politica può essere anche indispensabile, quan­do fa il suo dovere” la conclusione di quello natalizio. In mezzo c’è la varietà dei temi della nostra quotidianità: i bambini strappati ai genitori in diretta tv, corpi in vendita a centimetri, la morte di Andreotti, i turni di lavoro, la promozione del Sassuolo calcio, il turismo religioso e il santuario di Fiorano, la caduta del Fascismo, ‘gli infradito del Re di Puglia’, ‘Che monumento per Pavarotti?’, ‘Sprechiamo anche i politici’, il Rolex e Halloween, ‘Santi per scelta, martiri per forza’, Olbia, Lampedusa, Genova e ritorno.

Forse l’aspetto più interessante dei ‘Pensierini del mattino’ resta, nel tempo dell’eterno cambiamento, la tenacia di durare cinque anni puntualmente, ogni giorno e di trovare ogni giorno lettori altrettanto tenaci, creando una piccola comunità. Il più puntuale nel condividere e rispondere con dotti approfondimenti è Nicola Rega, segretario comunale ora in pensione, chiamato a scrivere la prefazione di ‘50 pensierini 5 anni dopo’.

Scrive: “Riconosco ad Alberto una estrema capacità di sin­tesi (che gli invidio perché a me manca) nell’espri­mere i suoi “pensierini”, sempre attuali e mai banali, incentrati sulla politica ma anche su altre tematiche di varia umanità, spesso impreziositi da espressioni dialettali emiliane come l’andamm a vegg, che alcu­ne volte mi hanno disorientato”.