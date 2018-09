Tennis, i risultati del macroarea nord/est, Circuito Junior Next Gen 2018

» Sassuolo - Sport

Si è conclusa domenica scorsa, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, la quinta ed ultima tappa del torneo giovanile di macroarea nord/est, Circuito Junior Next Gen 2018 maschile e femminile.

La manifestazione organizzata dal sodalizio sassolese, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, ha visto una nutrita partecipazione di giovani atleti (otre trecento) provenienti, gran parte, da Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Anche Marche, Toscana e addirittura Puglia, hanno avuto i loro giovani portacolori, arrivati fino a Sassuolo per disputare questa tappa a punteggio doppio per la classifica finale, tentando in questo modo di muovere il proprio ranking in funzione dell’accesso al Master Nazionale che si terrà a Basiglio (MI) dal 6 al 10 novembre, sui campi dello Sporting Club Milano 3.

Nella categoria Under 10 Maschile da notare l’ottima prestazione del romagnolo Carlo Paci, portacolori del TC Valmarecchia, che partendo dalle qualificazioni, è riuscito ha conquistare il gradino più alto del podio.

Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Tommaso Iotti del CT Albinea che è riuscito ad imporsi sia nella sua categoria Under 14 sia nella categoria superiore, gli Under 16.

Al di la dei risultati conseguiti dai giovani atleti presenti a questa manifestazione, quello che più ha colpito sono state le prestazioni fornite da tutti i ragazzi coinvolti, prestazioni che premiando il lavoro svolto a livello giovanile dai vari tecnici e maestri.

Per la cronaca, di seguito riportiamo i risultati delle finali e i verdetti definitivi al termine di dieci giorni intensi di gare, durante i quali sono scese in campo molte promesse del tennis giovanile.

Categoria Under 10 Maschile: risultato della finale Paci Carlo batte Vinatzer Kevin 6/4 6/3. Primo classificato Paci Carlo (TC Valmarecchia), secondo classificato Vinatzer Kevin (CT Ladinia), terzi classificati Bille Mattia (TC Schio) e Pagnoni Edoardo (TC Valmarecchia).

Categoria Under 12 Maschile: risultato della finale Ercolani Riccardo batte Masten Jonas 6/0 6/4. Primo classificato Ercolani Riccardo (Villa Carpena), secondo classificato Masten Jonas (TC Merano), terzi classificati Paci Raymi (TC Valmarecchia) e Principi Leonardo (TC Senigallia).

Categoria Under 14 Maschile: risultato della finale Iotti Tommaso batte Campagnoli Gustavo 1/6 6/1 10/4. Primo classificato Iotti Tommaso (CT Albinea), secondo classificato Campagnoli Gustavo (Tennis Modena), terzi classificati Capacci Christian (Pol.Buscherini) e Fondriest Matteo (CT ATA Battisti).

Categoria Under 16 Maschile: risultato della finale Iotti Tommaso batte Rossi Francesco 7/6 6/4. Primo classificato Iotti Tommaso (CT Albinea), secondo classificato Rossi Francesco (CT Giotto), terzi classificati Scala Nicholas (CT Davis Team) e Ascari Luca (SC Sassuolo).

Categoria Under 10 Femminile: risultato della finale Bartolucci Sofia batte Parente Sophie 2/6 6/1 7/3. Prima classificata Bartolucci Sofia (Narni Sport Center), seconda classificata Parente Sophie (TC Martignacco), terze classificate Montenet Camilla (Castellazzo) e Savoia Maria Sole (CT Bardolino).

Categoria Under 12 Femminile: risultato della finale Zerpelloni Sveva batte Hasancic Sabina 6/1 1/6 10/6. Prima classificata Zerpelloni Sveva (CT Scaligero), seconda classificata Hasancic Sabina (S.C.Nino Bixio), terze classificate Maines Noemi (CT ATA Battisti) e Carpi Sofia (TC Parma).

Categoria Under 14 Femminile: risultato della finale Azzolini Ludovica batte Riva Irene 6/4 6/4. Prima classificata Azzolini Ludovica (CT Bologna), seconda classificata Riva Irene (TC President), terze classificate Simonetti Dalila (Circolo Equitazione RE) e Versini Alessandra (CT Arco).

Categoria Under 16 Femminile: risultato della finale Bacchilega Asia batte Pulvi Agata 6/2 6/2. Prima classificata Bacchilega Asia (Easy Tennis), seconda classificata Pulvi Agata (CT Borgo S.Donnino), terze classificate Farsetti Sofia (CT Giotto) e Marmiroli Fabiana (SC Sassuolo).