Falsa partenza per il Giacobazzi Modena

Sconfitta all’esordio per il Giacobazzi Modena. Nella prima di campionato la squadra di coach Ivanciuc perde 25-23 in trasferta col Rugby Jesi 70, al termine di una partita equilibrata e giocata punto a punto.

Senza diversi titolari già alla vigilia e con il forfait all’ultimo minuto del capitano Enrico Gibellini, Modena si presenta nelle Marche con un XV giovane ed inedito, con una prima linea completamente rinnovata rispetto allo scorso anno (Rodriguez tallonatore, affiancato da Righi e Flammia), e la mediana affidata alla coppia Esposito-Petti.

Dopo le schermaglie dei primi 20 minuti, con il doppio botta e risposta dalla piazzola dell’apertura jesina Santarelli e di Esposito, la sfida entra nel vivo al 24’ grazie alla prima meta dei padroni di casa firmata da Ramazzotti. Il vantaggio carica la neopromossa, che prende il largo grazie a due calci di punizione di Santarelli, fino al parziale di 17-6. Prima della sosta la meta che rimette in corsa il Giacobazzi porta la firma di Mariani, che con la trasformazione di Esposito fa girare il match sul punteggio di 17-13. La meta scuote il XV biancoverdeblù e toglie certezze a Jesi: nel secondo tempo si preannuncia un’altra partita.

E infatti è il Modena a marcare tre minuti dopo l’inizio della ripresa con Barbolini, entrato nella prima frazione per Pilati, a sua volta sostituto di Petti. Esposito trasforma e porta il Giacobazzi sul 20-17. Completata la rimonta Modena ha il demerito di non riuscire ad allungare, cercando troppo spesso l’azione personale, dando così fiducia ai marchigiani, sempre più aggressivi. Santarelli trova il pari al 53’ su calcio di punizione, Esposito ristabilisce le distanze 2 minuti dopo. La meta che vale la vittoria arriva al 62’ e la mette a segno il jesino Pierpaoli. La distanza nel punteggio è minima, solo due punti, ma il Giacobazzi non riesce più a costruire azioni pericolose e si arrende così nella prima uscita ufficiale della stagione.

Domenica prossima è in calendario la prima a Collegarola col Vasari Arezzo, per il Giacobazzi è già l’occasione di riscatto.

Tabellino:

Rugby Jesi 70-Giacobazzi Modena Rugby 1965 25-23

Marcature: 3’ cp Santarelli, 6’ cp Esposito, 12’ cp Santarelli, 18’ cp Esposito, 24’ meta Ramazzotti nt, 28’ cp Santarelli, 31’ cp Santarelli, 40’ meta Mariani tr Esposito; 43’ meta Barbolini tr Esposito, 53’ cp Santarelli, 55’ cp Esposito, 62’ meta Pierpaoli nt.

Rugby Jesi: Pulita; Scaloni (47’ Iacob), Piccinini, Cappuccini, Ramazzotti (44’ Pierpaoli); Santarelli, Fagioli L. (67’ Matera); Thomas (50’ Feliciani), Scavone, Mancinelli; Battisti, Albani; Bimbo, Piergirolami, Silvi (50’ Filipponi). All. Fagioli M. Non entrati: Amendola, Diagne.

Giacobazzi Modena: Biskupec; Pianigiani, Daupi, Trotta, Di Pascale; Petti (18’ Pilati, 24’ Barbolini), Esposito (68’ Uguzzoni); Covi, Venturelli L., Furghieri (59’ Stachezzini); Cojocari (75’ D’Elia), Mariani; Righi, Rodriguez, Flammia (50’ Rizzi). All. Ivanciuc. Non entrato: Malisano.

Arbitro: Gabriele Di Nardo (L’Aquila)

Note: Risultato primo tempo: 17-13. Punti conquistati in classifica: Jesi 4, Giacobazzi Modena 1.

Serie B (girone 2), risultati 1° turno: Romagna-Livorno 32-22 (5-1), Civitavecchia-Cus Siena 63-0 (5-0), Rugby Parma-Rieti 23-13 (4-0), Florentia-Reno Bologna 54-0 (5-0), Jesi-Giacobazzi Modena Rugby 25-23 (4-1), Vasari Arezzo-Amatori Parma 7-40 (0-5).

Classifica: Civitavecchia, Florentia, Amatori Parma, Romagna 5, Jesi, Rugby Parma 4, Giacobazzi Modena Rugby, Livorno 1, Rieti, Vasari Arezzo, Reno Bologna, Cus Siena 0.

Prossima giornata, 2° turno (21/10/2018): Rieti-Romagna, Livorno-Civitavecchia, Cus Siena-Rugby Parma, Amatori Parma-Florentia, Reno Bologna-Jesi, Giacobazzi Modena Rugby-Vasari Arezzo.

Serie C2. La Cadetta del Giacobazzi Modena Rugby comincia il campionato di C2 con una vittoria. Il poker di mete firmato Secchi, Moroni, Sawadogo e Monari vale il 20-12 sulla squadra B del Rugby Colorno, e la conquista dei primi cinque punti per la squadra di coach de Simone.