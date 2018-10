Carpi Foto Fest 2018: focus giovani

» Carpi

Dopo il successo delle prime due edizioni torna, per il terzo anno, Carpi Foto Fest – Focus Giovani, la manifestazione promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI, con il patrocinio di Comune di Carpi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e il contributo di Fondazione CR Carpi.

Quattordici appuntamenti, tra mostre, workshop, laboratori, conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e face to face: saranno questi appuntamenti a costituire il ricco programma dell’edizione 2018 di Carpi Foto Fest, la manifestazione che si terrà nella città emiliana venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre.

A dare il via alla manifestazione sarà, venerdì 19 ottobre alle ore 18, l’anteprima presso la Saletta della Fondazione CR Carpi in corso Cabassi, con l’inaugurazione delle mostre conclusive dei tre laboratori portati avanti dal Gruppo Grandangolo con, rispettivamente, gli studenti dell’IPSIA Vallauri, i frequentatori dello Spazio Giovani Mac’è e i membri dell’associaizone Anziani e non solo. Tema dell’esposizione, che resterà visitabile fino al 28 ottobre, ogni giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e i fine settimana dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19, quello della famiglia in Italia.

La giornata di sabato 20 ottobre si aprirà invece alle ore 9.30 quando, nell’Aula didattica della Biblioteca Loria, prenderà il via il workshop Il tempo, a cura di Andrea Angelini e coordinato da Valeria Cremaschi. L’incontro avrà come obiettivo di stimolare alla riflessione su come tutte le arti vengano contaminate dal pensiero filosofico, che diventa elemento trainante per la ricerca artistica di tanti diversi autori. Ogni media e ogni linguaggio riesce, in maniera differente, a contribuire a una maggiore interpretazione del concetto di “tempo” e della sua molteplice percezione, sino ad arrivare a una vera e propria contaminazione di arte e filosofia.

L’inaugurazione ufficiale della terza edizione di Carpi Foto Fest si svolgerà alle ore 10 presso la Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, dove si inaugureranno le mostre fotografiche che resteranno poi esposte sino al 4 novembre: a essere esposti, saranno gli scatti dei vincitori della lettura portfolio dell’edizione 2017, i cinque finalisti all’edizione 2018 della sezione Talent scout e i giovani talenti emergenti segnalati otto FotoClub presenti tra Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Marche.

Il Face to Face è una modalità pubblica di lettura portfolio, condotta da due esperti che collaborano per giungere alla più completa analisi possibile, esponendo ognuno la propria lettura dell’opera all’ autore e al pubblico, in un’occasione di grande crescita personale e collettiva: a questo proposito, la Sala dei Cervi ospiterà, alle ore 11, la lettura portfolio di Silvano Bicocchi e Massimo Mazzoli (per iscrizioni: stefanial@gepinformatica.it).

Alle ore 13.30 chi vorrà potrà poi prender parte al pranzo conviviale presso il Cookies Kitchen Bar, per partecipare al quale sarà obbligatoria la prenotazione.

Le attività riprenderanno poi alle ore 15 in Sala dei Cervi, dove Andrea Angelini, Silvano Bicocchi, Patrizia Digito, Francesca Lampredi, Massimo Mazzoli, Roberta Paltrinieri e Antonio Presta leggeranno singolarmente i portfolio e le foto singole a tema libero.

Alle ore 17.30 sarà invece il momento della presentazione di ‘Dialoghi brevi’, l’ultimo libro del critico d’arte e curatore Luca Panaro, che dialogherà con Gabriele Bartoli, a partire da un testo che riunisce i confronti del critico con diversi artisti, su temi quali il rapporto con le nuove tecnologie, la ribellione latente della fotografia contemporanea, il ritorno del libro come alternativa all’istituzione, l’ibridazione dei linguaggi e delle figure professionali che si occupano dello studio dell’immagine.

La giornata di sabato si concluderà infine con una cena conviviale presso il ristorante Il Malto, a partire dalle ore 20.

Domenica 21 ottobre si aprirà con il proseguimento delle letture portfolio, a partire dalle ore 9, presso la Sala dei Cervi.

Parallelamente, alle ore 9.30, prenderà il via la lettura Face to Face dei progetti fotografici degli autori partecipanti al workshop sul tema del tempo condotto da Andrea Angelini.

Alle ore 13.30 si riproporrà il pranzo conviviale presso il Cookies Kitchen Bar, per partecipare al quale sarà obbligatoria la prenotazione.

In un mondo fluido come il nostro, tante e diverse sono le strade apertesi nel mondo della fotografia. A questo proposito, alle ore 15 Renza Grossi e Gabriele Bartoli animeranno la conferenza dal titolo Stati di agitazione vitale, per fare il punto sulle nuove forme di costruzione dell’immagine, capaci di abbattere gli stereotipi tradizionali, come bandiere per una nuova mappatura della varietà di rivelazioni sul modo di guardare la realtà.

Alle ore 16, invece, si discuterà, sempre insieme a Grossi e Bartoli, Sulla Fotografia Concettuale di Silvano Bicocchi, che inizia, in Italia, a metà degli anni ’60, per poi continuare ad evolversi in una metamorfosi sorprendente. Nella riflessione si attraverseranno alcuni dei passaggi significativi del percorso di questa poetica, che tanto attrae i giovani.

Infine, alle ore 17, il gran finale: la proclamazione dei vincitori della lettura portfolio e della lettura foto singole, gli scatti dei quali saranno esposti, l’anno successivo, nell’ambito di Carpi Foto Fest 2019.

A riassumere gli obiettivi della manifestazione il Presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI, Danilo Baraldi: “Valorizzazione dei giovani talenti, approfondimento sugli aspetti teorici e tecnologici del medium, educazione costante allo sguardo: sono questi gli obiettivi che, instancabilmente, il nostro Gruppo porta avanti, di edizione in edizione, in Carpi Foto Fest e in tutte le altre, numerose iniziative che promuoviamo sul territorio. Naturalmente, e prima di tutto il resto, ci sono il divertimento e l’entusiasmo di condividere una passione travolgente per uno strumento fantastico come la fotografia”.

“Come sarebbe più povera, la nostra città, senza persone piene di idee ed energia come i membri del Grandangolo?” si chiede Simone Morelli, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Carpi, che aggiunge: “Questa e altre iniziative, e penso a Carpi Inedita o alle edizioni annuali di FotoCarpi, testimoniano di una vivacità del tessuto culturale della comunità che è non solo piacere, ma in primo luogo dovere, per l’ente pubblico, di sostenere in tutti i modi possibili. Carpi non può che dire grazie, per tutto ciò che di prezioso il Grandangolo sta facendo in questi anni.”

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a grandangolocarpi@libero.it, visitare il sito www.carpifotofest.weebly.com e la pagina Facebook Grandangolo Gruppo Fotografico.