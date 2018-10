Venerdì 26 ottobre il prossimo appuntamento del Centro polivalente di Limidi

» Bassa modenese

Venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20,45 al Centro polivalente di Limidi (via Papotti n.18) la Prof.ssa Pina Giannico, docente di scienze naturali, chimica e geografia, presenterà: Intrugli, streghe e medicina: dall’antichità ad oggi.

La relatrice parlerà del passaggio dalla superstizione alla scienza. In epoche passate le donne sono state depositarie di cure basate su rimedi naturali e spesso sono state temute, perseguitate, accusate di stregoneria. L’alchimia, legata in qualche modo alla stregoneria, ha lasciato il posto alla moderna chimica. Ancora oggi, tempo di notevoli progressi della scienza, i principi attivi presenti in molti vegetali sono la base di farmaci usati dalla moderna medicina.

L’evento prosegue – dopo gli apprezzati incontri dedicati alla demografia (Prof. Alfonso Cornia) ed alla Creatività (Dott.ssa Cristina Muccioli) – il programma autunnale di Eventi Culturali predisposti con ingresso libero e gratuito dal Centro Polivalente di Limidi, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

Il programma, che intende contribuire alla diffusione della cultura e delle conoscenze, si concluderà Giovedì 1 novembre 2018, in occasione della Festa di Ognissanti, alle ore 21 a Limidi nella Parrocchia S. Pietro in Vincoli con lo Spettacolo Musicale della Corale Savani e le Poesie dialettali di Emilio Rentocchini.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile sul sito internet www.centropolivalentelimidi.jimdo.com nonchè iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi o visitando Facebook: Centro Polivalente di Limidi A.S.D.