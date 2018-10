“Il Lavoro nei servizi pubblici è: innovare, valorizzare e qualificare”

» Lavoro - Regione

Si svolgerà a Riccione, il 30 e 31 ottobre 2018, presso l’Hotel Mediterraneo, l’11° Congresso della Funzione Pubblica Cgil Emilia Romagna. Un congresso che si prospetta ricco di interventi, con una dibattito finalizzato a costruire le prospettive per il futuro della categoria, mettendo al centro l’importanza dei servizi pubblici e il valore del lavoro.

Giovani, donne e uomini, lavoratrici e lavoratori della categoria, in produzione e funzionari sindacali, apriranno una discussione che, come da copione, prenderà spunto dalla relazione del segretario generale Mauro Puglia per provare a costruire un progetto futuro di rappresentanza dove riconoscersi ed esercitare questo ruolo, oggi più che mai di attualità e da rilanciare con forza.

Congresso che arriva dopo anni di duro lavoro che hanno visto la Funzione Pubblica Cgil misurarsi, con il rinnovo dei Contratti di lavoro nazionali dei comparti pubblici e dell’ambiente, dopo anni di ingiusto blocco, e con le elezioni RSU, dove ancora una volta è arrivata la conferma nei posti di lavoro del fatto di essere il primo sindacato di riferimento.

“Crediamo nella democrazia e nella rappresentanza, e ci aspettiamo un congresso ricco di discussione” afferma il segretario generale Mauro Puglia.

Numerosi gli ospiti, tra cui Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente del Consiglio comunale di Riccione Gabriele Galassi, mentre parteciperanno ai lavori la Segretaria generale nazionale della FP Cgil Serena Sorrentino, Il segretario nazionale Fabrizio Rossetti e la segretaria regionale della Cgil Emilia-Romagna Marina Balestrieri.