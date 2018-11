Da Sassuolo a Portonovo ed Ancona col Forum UTE

» Sassuolo

Forum UTE ricorda che per la rassegna di visite “Tesori delle Marche e Città d’Italia” sono ancora aperte le prenotazioni per la gita di domenica 18 novembre 2018 a Portonovo per scoprire la Chiesa di Santa Maria, gioiello del romanico e ad Ancona per conoscere la città e i suoi monumenti.

Partenze:

da Sassuolo, piazzale Risorgimento, ore 6.00

da Modena, piazzale della Motorizzazione Civile, ore 6.15

Programma:

Arrivo a Portonovo verso le ore 10.00 e visita guidata alla romanica Chiesa di Santa Maria, affacciata sul mare. Al termine, trasferimento ad Ancona.

PRANZO LIBERO (a carico dei partecipanti)

Verso le ore 14.30, inizio del percorso urbano guidato alla scoperta dei principali monumenti della città: Mole Vanvitelliana, Loggia dei Mercanti, Chiesa di Santa Maria di Piazza, Piazza del Plebiscito, Palazzo del Governo, Chiesa di San Domenico, Fontana del Calamo “o delle 13 Cannelle”, Cattedrale di San Ciriaco e Arco di Traiano.

Al termine, rientro a Modena per le ore 20.30 circa e a Sassuolo per le ore 20.45 circa. Le visite guidate saranno condotte da LUCA SILINGARDI Storico dell’arte.

Quota di partecipazione:

€ 65 (per minimo 25 persone)

€ 60 (qualora si superino le 30 persone)

La quota COMPRENDE: il viaggio di andata e ritorno in pullman, le visite guidate in programma. La quota NON COMPRENDE: eventuali biglietti di ingresso richiesti per i siti toccati dalla visita.

Tessera FORUM UTE 2018/2019 obbligatoria (€ 15 valida per 12 mesi dal momento della sottoscrizione e per tutte le iniziative dell’associazione).

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 9 novembre (ma è vivamente consigliato prenotare il prima possibile per assicurarsi i posti disponibili e anche al fine di agevolare l’organizzazione).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente ESCLUSIVAMENTE a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.