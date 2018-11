Modena partecipa alla call mondiale TED per il TEDWoman2018

» Fiorano - Modena

TEDxModena ha deciso di rispondere alla call mondiale TED legata all’evento TEDWomen 2018 ed organizzare il primo TEDxModenaWomen dal tema “Showing up”. Sabato 1 dicembre, a partire dalle ore 15.30, sul palco allestito presso la Florim Gallery a Fiorano Modenese saliranno nove donne da tutto il mondo che attraverso la loro voce “diffonderanno idee di valore” permettendo di guardare il presente e il futuro attraverso una prospettiva diversa, quella femminile.

L’evento si inserisce nella call mondiale TED in occasione del TEDWoman2018. In tutto il mondo infatti tra fine novembre e inizio dicembre, si terranno eventi TEDxWomen in cui donne portatrici e fautrici del cambiamento diffonderanno “idee di valore”, come recita il motto TED. Si consolida il ruolo di Motorvehicle University Emilia Romagna, così come di Unimore che ha riconosciuto TEDx Modena come attività di terza missione. A supporto di TEDx Modena, la Fondazione Collegio San Carlo, il Comune di Modena e Modena Smart Life, i Comuni di Fiorano, Maranello, Sassuolo, Carpi.

Il tema. “Il filo conduttore degli interventi – spiega il curatore Fabrizio Bulgarelli – sarà “Showing up”: le donne di tutto il mondo non sono più disposte ad accettare lo status quo. Stanno alzando la voce, si stanno spingendo oltre i confini. Stanno puntando sulle proprie differenze e peculiarità. Indipendentemente dal loro focus e talento – affari, tecnologia, arte, scienza, politica – queste pioniere e i loro alleati stanno unendo le forze in un’esplosione di scoperte e ingegnosità per guidare un cambiamento reale e significativo”.

Le speaker. Le speaker provenienti da tutto il mondo parleranno delle loro esperienze e condivideranno “idee che meritano di essere diffuse” con talk, come previsto dalle regole TEDx, di 18 minuti ciascuno.

Queste le relatrici del primo TEDxModenaWomen dell’1 dicembre 2018: Allysa Bassir, CEO e fondatrice di “The breakfast club”; Miranda Brawn, senior business, legal and diversity executive; Elena Bonfiglioli, responsabile health industry Microsoft, Francesca Federzoni, Presidente Politecnica; Lucia Menetti, responsabile R&D laboratorio Ferrari; Mariella Mengozzi, Direttore Museo Nazionale dell’automobile; Veronika Mudra, attivista per i diritti delle donne, imprenditrice e modella di origine Ukraina di base a Los Angeles; Annalisa Vandelli, foto-reporter e scrittrice; Chiara Tilesi, produttrice cinematografica da Hollywood e fondatrice di “wedoittogether”.

Connessioni globali TEDx: E’ previsto un intervento di Jennifer Gelmis, scrittrice di TEDxVoyagerway, che presenterà un discorso introduttivo sul potere della collaborazione creativa per superare le barriere culturali e linguistiche. Alcuni ingegneri NASA di TEDxVoyagerway saranno a Fiorano per ascoltare il TEDxWomen che si collegherà in streaming con la loro community americana.

Comitati scientifico e coaching: TEDxModena ha organizzato due team di lavoro di sole donne: il primo di carattere scientifico sui contenuti composta da: Gina Benson, docente di inglese; Marta Brozzi, CEO; Federica Cagnoni, Psicologa; Maria Carafoli organizzatrice di eventi; Oretta Corbelli, art director e fashion stylist; Rita Cucchiara, Professoressa Unimore; Shivaune Field, reporter economica e docente Pepperdine University California; Federica Galli, presentatrice televisiva; Manuela Marangoni, trainer; Maria Elena Ronzoni, welcome and events director. Il secondo è costituito da un gruppo di quattro coach composto da Chiara Comastri, psicologa, Manuela Marangoni, trainer, Agata Rakfalska, psicologa e Daniela Roncaglia, responsabile del servizio counselling di Unimore, che in questi mesi hanno condotto un percorso di training rivolto agli speaker, per formarli alla costruzione di interventi di forte impatto, secondo i principi dei talk TED.

I Partner. TEDxModenaWomen è promosso da MUNER – Motorvehicle University Emilia Romagna e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione Collegio San Carlo e patrocinato dal Comune di Modena con Modena Smart Life, dai Comuni di Fiorano Modenese, Maranello, Carpi e Sassuolo; dalla Fondazione Istituto San Filippo Neri, la Cyber Accademy e numerosi licei ed istituti tecnici, tra cui il Fanti, il Calvi, il Fermi, l’Istituto comprensivo Modena 3, oltre ad aver ottenuto il contributo e l’aiuto da parte di numerosi sostenitori tra cui BPER Banca, Elettric80 e BEMA, Proxima, DUNA-Corradini, Vem Sistemi e AD Consulting, Florim che ospita l’evento, Radio Bruno e numerosi altri. Sarà presente alla conferenza una rappresentanza dell’Accademia Militare di Modena composta da allievi ufficiali.

Cos’è TED. Acronimo di Technology, Entertainment and Design, è un’organizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di essere diffuse” – “ideas worth spreading”. Nata nel 1984 in California, TED è cresciuto nella sua missione attraverso molteplici iniziative caratterizzate da cicli di conferenze su una vasta gamma di temi. Tante le personalità che hanno tenuto i cosiddetti Ted Talk: Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates, ma anche la rock star Bono e la campionessa del tennis Serena Williams. Recentemente anche Papa Francesco ha contribuito con un intervento. Tutti gli interventi devono essere di massimo di massimo 18 minuti e messi a disposizione gratuitamente sulla piattaforma ted.com.

Cos’è TEDx. Nello spirito di “idee che meritano di essere diffuse”, alcuni anni fa TED ha lanciato il programma TEDx con il quale favorire eventi locali, organizzati in modo indipendente, in tutto il mondo e che si propongono di riunire le persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED. A tutti gli eventi TEDx, presentati dal vivo, performance e proiezioni di video tratti da TED Talk sono combinati per stimolare relazioni e discussioni. Le conferenze di TED forniscono il modello guida generale per gli eventi TEDx, ma i TEDx locali sono realizzati in modo indipendente.