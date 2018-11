Giro di boa per la Canovi Coperture Nolo 2000: domenica la prima di ritorno contro Cutrofiano

» Sassuolo - Sport

Diciassette punti, frutto di cinque vittorie e tre sconfitte, di cui maturate al tie break: è questo il bottino conquistato dalla Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo nel girone di andata. La formazione sassolese riparte quindi da qui, da quel secondo posto in classifica generale, che è lì a testimoniare quanto di buono hanno fatto in questa prima parte di campionato le ragazze di Enrico Barbolini, neopromosse nella categoria.

Domenica, con inizio gara come di consueto alle 17.00, Crisanti e compagne ritorneranno in campo, ospiti della Cuore di Mamma Cutrofiano: una trasferta lunga ed insidiosa per la formazione neroverde, che partirà domani mattina alla volta della Puglia. Le sassolesi, reduci dalla sconfitta interna rimediata nello scorso turno di campionato contro la Delta Informatica Trentino, si troveranno di fronte un avversario insidioso, che nella prima parte di stagione ha saputo sfruttare al meglio il fattore campo. Le leccesi, settime in classifica generale con 8 punti, hanno infatti vinto tre delle quattro sfide casalinghe disputate nel girone di andata, imponendosi su avversarie quotate per la promozione nella massima Serie nazionale, ovvero Perugia (3-2 nella seconda giornata) e Ravenna (3-0 nell’ottava giornata). Per la formazione di Enrico Barbolini sarà quindi fondamentale riuscire ad imporre fin da subito il proprio gioco, cosa che le sassolesi erano riuscite a fare bene nella gara di andata, quando si erano imposte 3-1.

Per quanto riguarda la possibilità di seguire la partita, vi segnaliamo che il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube Salento Video a partire dalle 16.45. Inoltre, come di consueto, si potrà seguire il live score della partita sul sito della Lega Volley Femminile.