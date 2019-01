Letture per bambini alla Mabic di Maranello

» Maranello

“Tutti diversi tutti uguali”: questo il tema proposto per le letture rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni di età in programma alla Biblioteca Mabic nel mese di gennaio, a cura dei volontari dell’Associazione Librarsi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Si parte sabato 12 gennaio alle ore 17, gli appuntamenti successivi saranno sabato 19 alle ore 10.30 e martedì 22 alle ore 17. Le letture sono gratuite e sono rivolte a bambini accompagnati da un adulto, prenotazione presso Mabic, Via Vittorio Veneto 5, tel. 0536/240028