Sabato ultima lezione in programma per la nona edizione di Unijunior

Sta volgendo al termine la nona stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alle scienze e alla cultura, fatto di lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale.

L’ultima lezione in programma si terrà sabato 2 febbraio nell’Aula 2 al primo piano del Complesso universitario Palazzo Dossetti (viale Allegri 9) a Reggio Emilia.

Attesi 200 ragazzi per seguire le due lezioni (inizio ore 15 e ore 16,30) tenute dalla prof.ssa Lara Maistrello del Dipartimento di Scienze della Vita dal titolo “Quanto sono utili (e buoni) gli insetti!”.

Gli insetti sono infatti sempre più indispensabili per l’uomo: sono alla base di strategie sostenibili per gestire la lotta biologica contro insetti invasivi, come la cimice asiatica, e per ottenere prodotti utili per scopi industriali e in agricoltura.

La professoressa Maistrello, che da anni porta avanti queste ricerche anche con il sostegno di Fondi Europei, è la coordinatrice di ValoriBio, uno dei progetti di eccellenza sull’Economia circolare in Italia; e porterà ai ragazzi di Unijunior la sua esperienza e la sua passione per gli insetti svelando perché e quanto sono buoni… in tutti i sensi!

Unijunior Unimore si concluderà sabato 9 febbraio a Modena con la festa finale e la consegna dei diplomi alle centinaia di ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2018-2019.

Per consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it