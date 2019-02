La celebrazione mirandolese del “Giorno del ricordo”

» Bassa modenese

Il “Giorno del ricordo” sarà celebrato dal Comune di Mirandola mercoledì 20 febbraio alle ore 11 in aula magna “Rita Levi Montalcini” con “Guerra e violenza al confine orientale italiano 1918-1956” a cura di Franco Cecotti (Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia). Conduce Giulia Ricci (Istituto storico di Modena). Organizzano Comune di Mirandola e Istituto storico di Modena. L’appuntamento, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, è a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni: Comune di Mirandola – Ufficio Cultura, 0535/29624 – 29782; cultura@comune.mirandola.mo.it