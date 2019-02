Mavarta Storia: appuntamento santilariese con la “Magna Via” siciliana

» Reggio Emilia

Sono iniziate lo scorso 15 febbraio le serate dedicate alla storia ed all’archeologia organizzate dal Gruppo Storico Archeologico della Val d’Enza nelle sue tre sedi (Montecchio, Sorbolo, Sant’Ilario d’Enza) sotto il titolo di “MAVARTA STORIA”.

Alcune conferenze sono affidate a studiosi che con il loro contributo favoriscono l’aggiornamento archeologico, storico od artistico, altri incontri sono proposti da nostri soci che relazionano sulle loro passioni nei vari campi.

Primo appuntamento santilariese al Centro Mavarta giovedì 21 febbraio (ore 21.00) con l’archeologa Sonia Lo Giudice che parlerà di “Sicilia: la Magna Via – a piedi da mare a mare”.

Racconto di un viaggio a piedi, da mare a mare, attraverso la Sicilia lungo l’asse Agrigento-Palermo, al cui interno si toccheranno luoghi di interesse storico e archeologico attraversati dalla “Magna via Francigena”, solcata da pellegrini e viaggiatori in età bizantina, islamica e alto medievale. In origine, La “Magna Via Francigena” permetteva il collegamento dei porti principali con i centri di maggior grandezza: Palermo, come riferimento per la Spagna e per l’Italia continentale, Mazara del Vallo e Agrigento per l’Africa Settentrionale, Messina per l’Oriente e per la Terra Santa.

Ingresso gratuito. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – www.mavarta.it