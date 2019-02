Ivano Dionigi ospite dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena

» Modena - Scuola

L’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, sezione di Storia, Lettere e Arti ospiterà Ivano Dionigi che presenterà il suo libro “Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi”.

L’incontro, che si terrà alle ore 17.00 presso la Sala dei Presidenti dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena (corso Vittorio Emanuele, 59) vedrà i saluti del Presidente dell’Accademia Paola Di Pietro, del Rettore di Unimore prof. Angelo O. Andrisano, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Modena prof.ssa Silvia Menabue e del Dirigente Scolastico Liceo Classico- Linguistico “Muratori-San Carlo” prof.ssa Giovanna Morini.

A dialogare con Ivano Dionigi sarà la dott.ssa Michelina Borsari e si confronteranno con il pensiero di Lucrezio e Senaca. Solitari restare a riva a osservare le tempeste della vita o salire a bordo senza troppo curarci dei compagni di viaggio? Seguire le leggi del cosmo o le leggi dell’io? Scegliere la politica o l’antipolitica? Il negotium o l’otium? Credere o capire di fronte a Dio e alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione dei figli? Lucrezio e Seneca anno fatto il controcanto al presente ponendosi le domande ultime. Non importa quali risposte abbiano dato, importa invece la loro allergia al pensiero unico, tanto da averci prospettato concezioni diverse e rivali del mondo. Importa il coraggio di sperimentare, in solitudine e in autonomia, cosa significa sopportare la verità quando la vita ti viene a trovare. A loro dobbiamo rivolgerci per ricordarci come eravamo e come potremmo essere.

Ivano Dionigi, professore ordinario di Lingua e letteratura latina, ha fondato e dirige il Centro Studi “La permanenza del Classico” dell’Università di Bologna, di cui è stato Rettore. È presidente della Pontificia Accademia di Latinità e dirige la rivista “Latinitas”. Nei suoi studi si è dedicato particolarmente a Lucrezio e Seneca e ha curato volumi diversi sul rapporto antico/presente. Tra i più recenti: I classici e la scienza. Gli antichi, i moderni, noi (2007), Madre, madri (2008), Elogio della politica (2009), Il dio denaro (2010), Animalia (2011), Eredi (2012) e Barbarie (2013) per Rizzoli. Per Mondadori ha scritto Il presente non basta. La lezione del latino (2016).