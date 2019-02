Tennis, si entra nel vivo della prima tappa Microarea Nord/Est Junior Nex Gen 2019

» Sassuolo - Sport

E’ giunto ormai a metà del suo percorso, ed è entrato nel vivo, il Torneo Giovanile di Macroarea – Circuito Junior Nex Gen 2019, in corso di svolgimento sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

La settimana appena iniziata sarà quella decisiva: quella che decreterà il vincitore della prima tappa del circuito di macroarea nord-est di ciascuna categoria under (10/12/14/16 maschile e femminile). Sono iniziati, infatti, tutti i tabelloni finali in cui, i migliori giocatori della macroarea nord/est che comprende Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, e molti atleti provenienti dalla Lombardia, regione appartenente a una differente macroarea, incroceranno le loro racchette.

Molti i portacolori della Provincia di Modena ancora in corsa per tentare il colpaccio di aggiudicarsi i primi punti del ranking nazionale Junior Next Gen in tutte e 8 le categorie.

Oltre ai punti, per dare più sapore alla sfida, nelle categorie under 14 Maschile e under 14 Femminile lo Sporting Club Sassuolo ha deciso di mettere in palio, per i vincitori, una wild card per il tabellone di qualificazione nel torneo internazionale Tennis Europe ETA U.14 che si svolgerà proprio sui campi del sodalizio sassolese dal 6 luglio prossimo.

Gli incontri del torneo di macroarea inizieranno alle ore 10 della mattina e proseguiranno per tutta la giornata. L’ingresso allo Sporting Club è aperto a tutti gli appassionati che volessero assistere agli incontri.

Ricordiamo inoltre che è possibile consultare i tabelloni del torneo e gli orari di gara direttamente dal nuovo sito della Federtennis Provinciale www.fitmodena.it.