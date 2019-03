“Non temiAMO la Matematica”: a Ravarino la scienza dei numeri diventa gioco, cultura e divertimento

» Bassa modenese - Scuola

Numeri, calcoli, equazioni, problemi… La parola matematica evoca in molte persone un misto di timore ed antipatia, probabile eredità di una tradizione scolastica nazionale storicamente più improntata alle materie umanistiche. Eppure i principali risultati raggiunti dall’umanità si devono proprio alla conoscenza ed alla padronanza dei numeri, senza i quali non esisterebbero la fisica, l’ingegneria, l’economia, l’informatica. Ma anche la musica ha un legame strettissimo con la matematica (come dimostrato già più di duemila anni fa dalla scuola pitagorica), che quindi non solo ci consente di capire il mondo, la natura e l’universo, ma anche di giocare e divertirci.

Per promuovere la conoscenza della regina delle scienze, dal 9 al 30 marzo si tiene a Ravarino (MO) la ottava edizione di “Non temiAMO la Matematica”: una rassegna culturale che attraverso conferenze divulgative, spettacoli, laboratori ludici ed attività didattiche vuole divulgare la cultura della matematica ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico. Semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati potranno sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una straordinaria capacità comunicativa.

La rassegna è promossa dal Comune di Ravarino ed ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero gratuito fino ad esaurimento posti, si terranno presso il Teatro Comunale di Ravarino (Piazza Martiri della Libertà).

DA LEONARDO DA VINCI ALLE FAKE NEWS, LA MATEMATICA VA A TEATRO

Il primo appuntamento della rassegna è in programma per sabato 9 marzo alle ore 17: il prof. Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR e divulgatore scientifico, terrà una conferenza dal titolo “Fake news. Che cosa sono e come si riconoscono”. Attraverso l’approccio rigoroso del metodo scientifico applicato alla vita di tutti i giorni, il prof. Rossi Albertini affronterà un argomento di grande attualità, spiegando con semplicità ed efficacia come sia possibile evitare i tranelli informativi di cui è disseminato il web e – soprattutto – di cui si nutrono i social networks.

Il secondo appuntamento è in calendario per venerdì 15 marzo alle ore 21: il prof. Piergiorgio Odifreddi terrà una lezione pubblica dal titolo “Da Pitagora a Leonardo”, nella quale verrà tracciato un interessante percorso filosofico-scientifico sulla storia della scienza, con particolare riguardo alla ricorrenza del cinquecentesimo anno dalla morte del grande genio toscano.

La rassegna proseguirà poi sabato 30 marzo, con un incontro dedicato alle “Letture fantastiche sulla matematica e sulla geometria”, seguito dalla presentazione del libro di Elena Rinaldi “Einstein & associati. Il Coworking della relatività” e da un esperimento di matematica a cura di Roberto Pizzi.

UN PERCORSO LUDICO-DIDATTICO PER ALUNNI ED INSEGNANTI

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” comprende anche un’importante percorso didattico e formativo, rivolto agli insegnanti edagli studenti delle scuole elementari e medie. Durante tutto il periodo della rassegna, infatti, presso l’Opificio della Fondazione Golinelli di Bologna si terranno laboratori ludico-didattici dedicati agli studenti delle classi 4° e 5° della scuola primaria, e alle classi 1°-2°-3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Ravarino. Per le classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria, invece, i laboratori verranno organizzati direttamente a scuola dalla matematica prof.ssa Elena Rinaldi. Inoltre, nella giornata di sabato 23 marzo verrà realizzato il 3° Convegno Nazionale di Didattica della Matematica: l’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti provenienti da tutta Italia, che si confronteranno e daranno vita ad un importante percorso formativo per insegnanti.