Fondazione Golinelli propone un pomeriggio di full immersion nel mondo della chimica

» Bologna

Lunedì 11 marzo, dalle 17.30 alle 19.30 Fondazione Golinelli celebra in Opificio l’Anno Internazionale della Tavola Periodica degli elementi chimici con un pomeriggio di full immersion nel mondo della chimica. L’iniziativa coinvolgerà sia gli adulti, con la conferenza dei docenti dell’Università di Bologna Vincenzo Balzani e Margherita Venturi, sia i bambini, con una mostra di tavole illustrate e laboratori a tema. Per partecipare alle attività è necessario prenotare sul sito della Fondazione.

INCONTRO

“La tavola Periodica: il documento che ha rivoluzionato la scienza” Vincenzo Balzani, docente universitario pioniere della ricerca sulle macchine molecolari e vincitore del Premio Galileo per la divulgazione scientifica, e Margherita Venturi, professoressa di chimica generale e inorganica e Presidentessa della Scuola di Scienze dell’Università di Bologna da sempre interessata nella divulgazione a favore dei più giovani, parleranno della Tavola Periodica realizzata da Dmitry Mendeleev nel 1869. Perché questo documento è così importante? Cosa sono gli elementi chimici? Dove si trovano e a cosa servono? Partendo dalle sue origini ripercorreremo la storia della tavola periodica, delle integrazioni che ha subito nel corso del tempo e del suo incontro con l’attuale sviluppo tecnologico. L’ingresso è gratuito.

PERCORSO ESPOSITIVO Chiara Spinelli, illustratrice per l’infanzia, esporrà i suoi disegni ispirati alla tavola di Mendeleev per mostrarci che anche gli elementi chimici hanno un’anima e un carattere. L’ingresso è gratuito.

LABORATORI

C’era una volta la chimica In una stanza tappezzata da grandi fogli di carta i bambini potranno esprimere la propria fantasia per creare un racconto su uno degli elementi chimici proposti. L’illustratrice Chiara Spinelli aiuterà i piccoli partecipanti a disegnare e a dare vita alle loro storie. Laboratorio per bambini di 5-6 anni della durata di due ore. É richiesto un contributo di partecipazione di 5€ a bambino.

Il Bingo degli elementi junior I bambini scopriranno la chimica giocando a un Bingo alternativo che, al posto dei numeri, usa i simboli degli elementi chimici. Durante il gioco, attraverso dimostrazioni ed esperimenti, i partecipanti scopriranno alcune curiosità sugli elementi meno conosciuti e sulle loro reazioni. Laboratorio per bambini di 7-10 anni della durata di due ore. É richiesto un contributo di partecipazione di 5€ a bambino.

Il Bingo degli elementi senior I giovani partecipanti potranno divertirsi con un gioco a quiz digitale composto da domande ed esperimenti sugli elementi della tavola periodica e sulla loro presenza nella vita di tutti i giorni. Laboratorio per bambini di 11-13 anni della durata di due ore. É richiesto un contributo di partecipazione di 5€ a bambino.

Per prenotazioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/16

Ufficio stampa Fondazione Golinelli ufficiostampa@fondazionegolinelli.it | 051.0923213