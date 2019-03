Canovi Coperture Volley Academy Sassuolo annuncia la nascita del “Volley Jam Camp”

» Sassuolo - Sport

Volley Academy Sassuolo sempre attenta nel proporre a tutti i suoi fan ed agli appassionati di Volley entusiasmanti iniziative, annuncia la grande novità dell’estate 2019: la nascita del proprio Camp ufficiale, il “Volley Jam Camp”.

Il Volley Jam Camp, rappresenta dall’unione di due eccellenze:

Volley Jam Camp, giunto alla sua 23^ edizione ed affermatosi sin da subito come punto di riferimento in Europa tra i Volley Camp estivi grazie al prestigio dei campioni e tecnici ospitati, ad un lavoro appassionato e competente ed alle splendide locations in cui si svolge.

Savino del Bene Volley Scandicci (Fi) , Società giovane ed ambiziosa che è riuscita ad affermarsi in pochi anni tra le realtà di spicco del grande volley femminile Italiano ed Europeo, partner attivo del Jam Camp dal 2018.

Volley Academy ha scelto quindi il top, per offrire il meglio a tutte le sue giovani atlete ed alle loro famiglie, partecipando attivamente alla sinergia ed Individuando il Volley Jam Camp come “Camp Ufficiale Volley Academy”

Conseguentemente le campionesse ed i tecnici della prima squadra saranno attivamente presenti durante il Camp e tutte le squadre giovanili avranno un punto di riferimento di prestigio per trascorrere la propria estate a tutto volley!

In particolare per il turno dal 23 al 29 giugno in Versilia, si prevede una entusiasta invasione neroverde al Jam Camp!

Entusiasta del progetto Carmelo Borruto, Presidente della Volley Academy Sassuolo: “Siamo davvero felici della nascita del nostro Camp Ufficiale, ed orgogliosi di poter offrire alle nostre giovani atlete e non solo, un evento di altissimo livello, tradizione e prestigio, che ben incarna lo spirito e la mission della nostra Società Sportiva. Le campers – continua Borruto- potranno allenarsi e misurarsi con coetanee provenienti da tutta Europa, sotto la guida di uno staff tecnico di primissimo ordine, composto da tecnici internazionali vivendo una full immersion di volley al fianco di alcune atlete protagoniste nella nostra prima squadra”.

“Il Volley Jam Camp, con la sua formula collaudata e vincente, si propone come la via migliore per il perfezionamento tecnico-agonistico “off season”. Il Camp, che si rivolge a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni, offre l’opportunità di imparare direttamente dai grandi campioni e allenatori presenti, ma anche di vivere un’esperienza aggregativa unica ed emozioni forti, facendo sport e vacanza in maniera sana e corretta” afferma Roberto Milocco fondatore del Jam Camp. “Siamo orgogliosi di questa sinergia con Volley Academy Sassuolo, società giovane strutturata ed ambiziosa, con particolare attenzione alle giovani atlete, che non potrà che trasmettere ulteriore passione ed energia positiva a tutte le iscritte”.

I turni settimanali del Jam Camp, che prevede le modalità “Standard” e “Master” comprendono lezioni tecniche di altissimo livello, allenamenti, tornei ed esibizioni. Le campers, organizzate in gruppi di 12, divise in base ad età ed abilità, verranno affidate a tecnici ed istruttori di comprovata abilità e serietà, il lavoro tecnico-agonistico è metodico, attento e scrupoloso grazie ad uno staff di prim’ordine. Le partecipanti saranno costantemente seguite ed assistite sia durante le lezioni tecniche che nel tempo libero organizzato, rendendo questa full immersion pallavolistica una vacanza indimenticabile.

Ecco le date e le locations:

Toscana – Marina di Massa (MS)

1° Turno: 16 – 22 giugno

2° Turno: 23 – 29 giugno

3° Turno: 29 giugno – 5 luglio

4° Turno: 6 – 12 luglio

Puglia – Capitolo:

Turno unico: 20 – 26 luglio

Doppio turno 14 gg 14-26 luglio

Opportunità di soggiorno per familiari e parenti a condizioni agevolate.

PER INFO & ISCRIZIONI: WWW.VOLLEYJAMCAMP.IT