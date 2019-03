Sassuolo – Napoli, 200 uomini delle forze dell’ordine mobilitati

» Reggio Emilia - Sassuolo

Nella giornata di domani, domenica 10 marzo, alle ore 18.00, si svolgerà l’incontro di calcio Sassuolo – Napoli valevole per il Campionato di serie A.

E’previsto l’arrivo a Reggio Emilia di 4000 tifosi ospiti di cui circa 1000 provenienti dalla Campania. Lo stadio sarà pressoché pieno in ogni settore.

Il Questore di Reggio Emilia Dott. Sbordone, attraverso l’organismo tecnico deputato alla gestione di tali eventi, quale è il GOS (gestione operativa sicurezza), ha approntato minuziosi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica sia allo Stadio per il controllo di circa 17.000 spettatori presenti, sia presso la Stazione ferroviaria Storica che a quella dell’Alta Velocità. Alle stazioni vi saranno nr.1 autobus per i tifosi ospiti messo a disposizione dal Comune di Reggio Emilia.

Al controllo autostradale vi sarà un robusto concentramento di Forze di polizia per un controllo di tifosi ospiti in uscita dall’autostrada.

I servizi di sicurezza, come di consueto, vedranno la partecipazione di Squadre specializzate antincendio messe a disposizione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Analogamente per i servizi sanitari e di soccorso ad opera della Croce Verde del Comune di Reggio Emilia.

La Questura di Reggio Emilia coordinerà un apparato di sicurezza così composto:

• 160 uomini tra Polizia di Stato e arma dei Carabinieri;

• 10 militari messi a disposizione dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza per i servizi di specifica competenza inerenti l’anti bagarinaggio, fenomeno diffuso per le competizioni di specie.

Il Comando della Polizia Municipale parteciperà all’evento con n.14 pattuglie dipendenti per il controllo dell’intera area dove insisterà un notevole traffico veicolare e pedonale per tutto il pomeriggio della giornata di domani.

Il predetto Comando ha predisposto nr. 2 equipaggi per il controllo del fenomeno dell’abusivismo commerciale molto presente nelle partite di cartello.

Tutto il servizio sarà coordinato da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che sarà coadiuvato da tutti i Funzionari della Questura e dirigerà l’intero evento nella sala regia del GOS, appositamente predisposta nella parte centrale della Tribuna Ovest.

All’interno della predetta sala vi sarà il controllo del sistema di videosorveglianza ai varchi di accesso e ai tornelli dagli operatori della Polizia Scientifica della Questura di Reggio Emilia.

Il Comando della Sezione Polizia Stradale effettuerà la vigilanza sull’intero tratto stradale della Regione Emilia Romagna e concorrerà con la Questura con 2 equipaggi dipendenti nei servizi predisposti al controllo autostradale.

Il Sassuolo Calcio metterà a disposizione 250 personale Stewart all’interno dello stadio che saranno coordinati direttamente dalla Sala Regia.

Il GOS, riunitosi in Questura nei giorni precedenti, non ha imposto limitazioni di traffico, autorizzando la disputa della gara disponendo le misure di sicurezza attraverso gli uomini messi a disposizione dai vari Uffici/Comandi di Polizia ed enti interessati per il più ordinato e disciplinato svolgimento dell’evento sportivo calcistico.