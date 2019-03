Da martedì al via i laboratori gratuiti di Casa Corsini

» Fiorano

Dopo l’inaugurazione di sabato scorso, 9 marzo 2019, il Fablab Junior del Comune di Fiorano Modenese, a Casa Corsini, in Via Statale a Spezzano, inizia la sua attività con sei laboratori gratuiti.

Martedì 12 marzo, dalle ore 17 alle ore 18.30, ‘Animazioni digitali con Micro:bit’, è rivolto ai bambini da 6 a 10 anni; per questa fascia di età, negli stessi orari sono previsti altri tre laboratori: giovedì 14 marzo con ‘Ritmi vegetali con Makey Makey, giovedì 21 marzo con ‘Programmiamo con i pennarelli: Ozobot!’ e venerdì 29 marzo con ‘I love Scratch’.

Due laboratori sono rivolti a ragazzi da 11 a 14 anni: martedì 19 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ‘Crea la tua App!’ e martedì 26 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17 ‘Costruiamo un dado digitale e impariamo a prevederne il risultato’.

I posti sono limitati ed è necessario iscriversi, inviando una umail a info@casacorsini.mo.it, o telefonando allo 0536.833.190.

Il sindaco Francesco Tosi motiva l’importanza del Fablab Junior: “Mi piace ricondurre questo progetto all’azione congiunta di cinque punti ispiratori delle linee di mandato di questa Amministrazione:a) particolare attenzione al tema educativo e formativo delle giovani generazioni; b) leggere le esigenze del mondo del lavoro sul territorio. Conosco alcuni imprenditori che, creando nuovi posti di lavoro, faticano a trovare giovani con la qualifica adeguata; c) affermare concretamente sempre di più il principio della uguaglianza di opportunità per i cittadini. È statisticamente provato che il giovane che proviene da una situazione di povertà e disagio sociale fa più fatica a cogliere le opportunità che pur sono offerte in modo universalistico; d) collaborazione col privato e valorizzazione delle sue potenzialità per il territorio; e) consapevolezza che ogni intervento significativo richiede un approccio integrato e cioè la sinergia e la collaborazione tra diversi assessorati, uffici e realtà del territorio”.

“Da questi cinque principi ispiratori della nostra azione politico-amministrativa deriva il Fab Lab Junior. Con esso viene data la possibilità ai bambini e ai più giovani, a chiunque di loro di conoscere, di sperimentare, di imparare con piacere, di apprendere divertendosi, di mettere alla prova la propria creatività e di fare tutto questo insieme con altri. Tecnologia avanzata, creatività, innovazione e “insieme”: questa è la strada per un presente che conduce al futuro. Oggi più che mai è richiesta una alleanza tra le generazioni, un’alleanza tra pubblico e privato, un’alleanza tra tecnica ed etica: questa è l’unica strada capace di consentire quella che è una necessità assoluta: l’alleanza tra il presente e il futuro”.