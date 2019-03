Minirugby Modena, inizia da Roma la stagione dei tornei

» Modena - Sport

Due giorni a Roma per i ragazzi dell’Under 10 e dell’Under 12 del Modena Rugby 1965, che comincia domenica la stagione dei tornei. Domani mattina 65 giocatori insieme a 15 tra tecnici e accompagnatori partiranno da Collegarola per raggiungere la capitale e trascorrere il week end insieme nel segno della pallaovale. La prima tappa della comitiva biancoverdeblù sarà allo stadio Olimpico alle 13.30 per assistere alla sfida tra Italia e Francia, ultima gara del Torneo Sei Nazioni2019.

Dopo il sabato sugli spalti a fare il tifo per gli azzurri, domenica la parola passa al campo e il gruppo biancoverdeblù si farà in due: l’Under 10 giocherà un raggruppamento organizzato dall’Unione Sportiva Primavera Rugby, mentre l’Under 12 sarà protagonista della decima edizione del torneo Federico Montalto. L’evento, organizzato dall’Unione Rugby Capitolina, vedrà sfidarsi 16 squadre provenienti da quattro regioni italiane (Lazio, Abruzzo, Toscana ed Emilia Romagna) e i francesi del Biarritz Olimpique. Le prime partite si giocheranno alle 9.15, premiazioni alle 14.30.