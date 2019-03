La viabilità a Fiorano in occasione della Coppi-Bartali di domenica

» Fiorano - Sport - Viabilità

Domenica 31 marzo, parte e attraversa Fiorano Modenese più volte, prima di concludersi a Sassuolo, l’ultima tappa della gara internazionale di ciclismo Coppi e Bartali. Per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori, gli spazi per l’organizzazione e le operazioni della partenza, dalle ore 16 di sabato 30 marzo alle ore 16.30 o fine gara di domenica 31 marzo, vengono istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta Piazza Ciro Menotti, Piazza Martiri Partigiani Fioranesi, piazzetta a lato del municipio, Piazza Salvo D’Acquisto e Via Vittorio Veneto.

Dalle ore 7 alle ore 16.30 o fine gara, saranno chiuse con divieto di transito, eccetto residenti, autorizzati, mezzi di soccorso, Via Vittorio Veneto, Via Santa Caterina da Siena, Via Machiavelli (da parcheggio centro commerciale a Via Santa Caterina da Siena con obbligo di svolta a destra per il traffico proveniente da Via Cavalcanti), Via Messori, Via Andrea Doria.

Via Silvio Pellico (da Via Mazzini a Via Andrea Doria mentre da Via Mazzini a Via Manin diventa a doppio senso di marcia).

In Via Gramsci, nel tratto tra Via Andrea Doria e Via Vittorio Veneto viene istituito il doppio senso di marcia per garantire l’accesso a Via del Santuario. Via Avanzini è chiusa nel tratto che si immette in via Vittorio Veneto ed è chiusa Via Zanasi.

Dalle ore 11 di domenica 31 marzo alle ore 16.30 o fine gara è chiusa a Spezzano Via Statale all’altezza di Via Canaletto; chi proviene da Via del Molino ha l’obbligo di svoltare a destra. Gli impianti semaforici sul percorso della competizione saranno lampeggianti: quello all’incrocio fra Via Nirano e Via Motta, quello fra Via Flumendosa e Via Ferrari Carazzoli. Il traffico sarà sospeso dalle ore 11 alle ore 16.30 o fine gara sul seguente tratto stradale, che è il percorso della tappa: dopo la partenza da Piazza Ciro Menotti i corridori percorreranno Via Vittorio Veneto, Via Statale Ovest verso Sassuolo. Ci saranno poi quattro passaggi con i corridori che provengono da Sassuolo e percorrono Via Statale Ovest, Via Vittorio Veneto, Via Statale Est, Via Flumendosa, Via Statale, Via Nirano I e II tronco, Via del Cerreto. Saranno chiuse al traffico tutte le laterali che si immettono sul medesimo tratto stradale.