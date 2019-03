Reggiane Parco Innovazione: apertura al pubblico del nuovo Capannone 18

» Reggio Emilia

Il Capannone 18 delle Reggiane, nuovo e fondamentale elemento del Parco Innovazione di Reggio Emilia, è pronto. E viene aperto alla città sabato 30 marzo, dal primo pomeriggio a sera inoltrata. I reggiani potranno visitare l’imponente edificio, con una superficie di 8.600 metri quadrati e le strutture in acciaio restaurate della prima metà del Novecento, riqualificato da Stu Reggiane spa – società pubblico-privata costituita da Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili – nell’ambito della realizzazione del Programma di riqualificazione urbana Area Reggiane-Quartiere Santa Croce.

Quella di sabato 30 marzo sarà una giornata di festa nel più autentico spirito dell’Area Reggiane, luogo di attività delle storiche Officine omonime, cuore del lavoro, dell’industria e dell’innovazione tecnologica di Reggio Emilia e di primaria importanza nazionale per tutto il Novecento: vi saranno opportunità di riscoprire, in uno spazio di grande bellezza e suggestione, la storia delle Reggiane, il loro significato nell’attività industriale di un secolo e la loro nuova vocazione presente e futura – la ricerca e il trasferimento tecnologico – nel conteso del Parco Innovazione di Reggio Emilia. A conclusione della giornata, uno spettacolo di fuochi d’artificio nel cielo di Santa Croce.

Dalle ore 15 alle 20 di sabato 30 marzo dunque, apertura al pubblico del Capannone 18 e del contiguo Capannone 19, sede del Tecnopolo, riqualificato a sua volta e operativo da alcuni anni, altro luogo di grande fascino, ricco di segni storici e cuore della ricerca e del trasferimento tecnologico del Parco Innovazione, con sedi e laboratori fra l’altro di Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Crpa-Centro ricerche produzioni animali e Fondazione Rei-Reggio Emilia Innovazione.

L’Opening ‘Capannone #18’ di sabato 30 marzo prevede aziende e laboratori aperti, narrazioni e spettacoli tra memoria e futuro, fuochi d’artificio conclusivi.

Sarà un viaggio nei Luoghi dell’Innovazione di Reggio Emilia, un’occasione da non perdere per vedere da vicino le opere realizzate e altri lavori in corso, conoscere la storia e le curiosità riguardanti gli edifici e l’imponente recupero in atto, che si va estendendo ora al vicino Capannone 17, al viale Ramazzini intercluso nell’area Reggiane, al piazzale Europa e al quartiere di Santa Croce. Si potrà scoprire quello che si fa al Parco Innovazione, tra idee, progetti, visioni di futuro, prodotti della Economia della conoscenza, scommessa per Reggio Emilia, il suo lavoro e le sue imprese.