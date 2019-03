A1 Milano-Napoli: chiusura notturna delle stazioni di Fidenza e Parma

» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori nel tratto a doppio senso di circolazione degli svincoli di Fidenza e di Parma, che verranno ampliati per agevolare ulteriormente i flussi in entrata e in uscita, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli:

– sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 aprile dalle 21.00 alle 6.00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola, al km 74+000;

in entrata verso Bologna: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana;

in uscita per chi proviene da Bologna: Parma, al km 110+400 della A1 Milano-Napoli o Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia;

-sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano e Bologna ed in uscita per chi proviene da Bologna, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 aprile con orario 21.00 – 6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano e Bologna: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;

in uscita per chi proviene da Bologna: Terre di Canossa Campegine, al km 124+400.