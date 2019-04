Boxe: Secchi Campione Italiano ASI

» Modena - Sport

Domenica a Portile, sul ring dei Guerrieri del Tiepido presso la Polisportiva Union81, si è svolto il Torneo Interregionale ASI Boxe Promotion, evento dedicato al pugilato a contatto leggero. Team da Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino hanno dato vita a 25 incontri di alto livello, già a partire dai bambini con prove di grande destrezza e capacità.

Per il Team di casa dei Guerrieri del Tiepido vincono il titolo Interregionale, Martina Caiazzo (10 anni) di Fiorano Modenese, Damiano Guadagno (11 anni) e Davide Colombini (18 anni) di Maranello, i fratelli Picardi, Luca (10 anni) e Marco (14 anni) di Montale Rangone, Bryan Melloncelli (10 anni) di Carpi, Beatrice Palazzi (9 anni) di Modena. Per finire in bellezza è arrivata la cintura e il titolo Nazionale ASI Boxe Promotion di Secchi Simone (41 anni – foto) che contro un avversario con 10 anni in meno, ha dato sfoggia di gran tecnica e chirurgica precisione nel mettere a segno i punti decisivi per la vittoria.

Il programma dell’ente sportivo ASI sulla boxe a contatto leggero è dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo del pugilato senza la ricerca dell’agonismo sfrenato, ma con quella volontà di allenarsi con serenità senza rischio di infortuni, o per chi, prima di avvicinarsi al mondo del pugilato ufficiale, cerca un approccio più graduale. A Modena e in tutta la regione i Guerrieri del Tiepido detengono il primato quali promotori di eventi del genere ed effettuano corsi dove viene insegnata tale disciplina sportiva.