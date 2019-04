Marketing in un mondo digitale: Alessandra Farabegoli ed Enrico Marchetto ospiti di Lapam

Per fare marketing con i media digitale non servono ricette magiche, ma strategie su misura. Martedì 16 aprile, dalle 18,30 presso la sede centrale Lapam, in via Emilia Ovest 775 a Modena, avrà luogo un seminario con due dei maggiori esperti italiani di comunicazione digitale, due autentici ‘guru’ del settore, Alessandra Farabegoli ed Enrico Marchetto.

In occasione della pubblicazione del loro nuovo libro “Marketing in un mondo digitale” i due esperti faranno il punto sulle nuove tendenze della comunicazione digitale invitando imprese e social media manager a continuare a osservare i comportamenti reali dei clienti andando al di là della semplice lettura dei dati forniti da Google e Facebook. E’ sempre più strategico implementare gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie facendo grande attenzione alla conoscenza del proprio mercato di riferimento. Per maggiori informazioni: www.lapam.eu.