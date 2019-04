Le mille sfumature dell’ansia e dello stress. Giovedì un incontro informativo al Mabic

“Le mille sfumature dell’Ansia e dello Stress” è il titolo dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, in programma giovedì 18 aprile alle ore 20.30 presso il Mabic di Maranello (via Vittorio Veneto, 5). L’evento è organizzato dalla Onlus Pronto Intervento Panico (P.I.P.). Secondo l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, lo stress è la seconda malattia professionale più diffusa nella UE, colpendo il 28% dei lavoratori e a cui è imputabile quasi il 50% dell’assenteismo.

Si stima che in Europa lo stress legato all’attività lavorativa abbia un costo annuale di almeno 20 miliardi di euro. Dallo stress poi il ragionamento si estende anche ad ansia e panico: da una recente ricerca è emerso che in Italia sono circa 8 milioni le persone che hanno conosciuto gli attacchi di panico e circa 2 milioni sono malati cronici: un numero destinato purtroppo ad aumentare soprattutto tra i giovani o giovanissimi. Per affrontare questi temi e per rispondere alle curiosità dei partecipanti, interverrà Barbara Prampolini, presidentessa e fondatrice della Onlus Pronto Intervento Panico (P.I.P.). L’ingresso è libero e gratuito.