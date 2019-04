Aperte le iscrizioni alle Summer School della Fondazione MAST per studenti di 3a e 4a superiore

Una settimana per apprendere alcuni temi centrali per la manifattura 4.0 e per la società, per confrontarsi con tecnici, manager, ricercatori, per lavorare in team e scoprire le tecnologie del futuro. Le Summer School della Fondazione MAST, giunte alla quarta edizione, sono rivolte agli studenti di 3a e 4a superiore dell’Emilia-Romagna e si svolgeranno da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio.

Le Summer School della Fondazione MAST sono tre. “Internet of Things” è un percorso formativo dedicato alle tecnologie che stanno cambiando il nostro modo di vivere, di muoverci, di fare acquisti e produrre beni e servizi, dalla progettazione di smart object alla stampa 3D, dalla prototipazione rapida di oggetti connessi allo studio di sensori ed attuatori.

“Intelligenza Artificiale” è un percorso formativo dedicato alle innovazioni in grado di risolvere i problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e delle abilità umane, dalla sfida sull’intelligenza artificiale alle reti neurali, dal machine learning alle applicazioni industriali.

Novità dell’edizione 2019 è la Summer School dedicata a “Climate change, sustainability and citizenship”, un percorso di formazione che accompagnerà gli studenti alla scoperta dei processi di transizione più efficaci per uno sviluppo economico, sociale, ambientale sostenibile. Il progetto su cui lavoreranno gli studenti verterà sul carbon footprint della loro scuola.

Le tre Summer School possono accogliere fino a 30 partecipanti ciascuna e si svolgono in forma residenziale, con un intenso programma di sezioni didattiche, laboratori e incontri, dal mattino presto fino a sera inoltrata. I corsi rappresentano anche un’opportunità di socializzazione e di comunità nonché l’occasione per sperimentare processi di team-building.

Gli studenti si confronteranno con problemi generali per poi sviluppare un progetto innovativo e pratico in gruppo, con il supporto dei ricercatori e docenti universitari di Bologna e di Pisa (Centro Piaggio) e degli ingegneri di Coesia, affiancati da tecnici di Dallara e di Zerynth, partner del progetto.

Infine, nel corso della Summer School, i partecipanti avranno l’opportunità di dialogare con esperti dal mondo delle imprese e dell’innovazione, imprenditori, intellettuali e creativi.

Gli studenti che intendono partecipare devono avere conseguito una media del 7 nell’ultimo quadrimestre o al termine dell’anno scolastico 2017/2018 e inviare un video messaggio nel quale raccontare e motivare la scelta di partecipare alla scuola (durata massima 1 minuto). I primi 90 classificati nella graduatoria di merito finale corrisponderanno ai 90 partecipanti, 30 per ciascun indirizzo.

La Fondazione ha reso disponibili, per ognuna delle Summer School, 10 borse di studio totali e 10 parziali a copertura dei costi di iscrizione e soggiorno per ogni corso di formazione. Coesia ha messo a disposizione 15 borse totali riservate ai figli dei propri collaboratori per ogni corso di formazione.

La Summer School è realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e fa parte di un più ampio programma educativo rivolto ai giovani della Fondazione MAST, che comprende anche EXPEDITIONS, il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha già coinvolto oltre 3.500 studenti.

La Fondazione MAST Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, ente non profit nato nel 2013, è una realtà culturale di respiro internazionale che si propone di promuovere progetti di innovazione sociale e welfare aziendale.